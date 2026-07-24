El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

José Jerí y José María Balcázar

“Parece que Jerí se dijo: ‘Si del Congreso hicimos un antro, por qué no hacer de Palacio un lugar de mala fama también’”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Consejo de la Medalla de Honor aprobó reconocer a José Jerí por su gestión al frente del Congreso. (Foto: Andina)
    Consejo de la Medalla de Honor aprobó reconocer a José Jerí por su gestión al frente del Congreso. (Foto: Andina)

    Los presidentes transitorios elegidos por el Congreso solían tener muy buena imagen. Muy en particular Valentín Paniagua, pero también Francisco Sagasti. Ellos, a diferencia de los electos, que terminaron –o debieran terminar– en prisión, no arrastraron ninguna denuncia por corrupción. Todo eso cambió drásticamente con la putrefacta política de los últimos años.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.