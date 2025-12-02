Un intento de asalto fue frustrado por el conductor de una camioneta del partido Alianza para el Progreso (APP) en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió cuando el chofer, de 55 años, se detuvo en un grifo ubicado en la avenida Alameda Los Horizontes con calle B1 para inflar una llanta. En ese momento, cinco sujetos armados lo interceptaron e intentaron despojarlo del vehículo.

Según Cristian Romero, abogado del conductor, los asaltantes lo obligaron a bajar de la camioneta y lo amenazaron apuntándolo con un arma de fuego. Uno de los delincuentes incluso lo llevó hacia la parte trasera del vehículo advirtiéndole que, si ofrecía resistencia, sería asesinado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Conductor frustra robo de camioneta de APP.

El chofer portaba un arma con licencia y, al sentirse en peligro inminente, decidió responder al ataque. “Es ahí cuando él repele el ataque porque tiene arma reglamentaria. Tiene un permiso para portar armas. Hace uso de su legítima defensa y dispara” , explicó Romero. Los disparos lograron ahuyentar a cuatro de los criminales.

Uno de los asaltantes, sin embargo, quedó rezagado en la camioneta y fue reducido por el propio conductor en un arresto ciudadano. El vehículo terminó con impactos de bala y vidrios laterales rotos producto del enfrentamiento.

APP denuncia ataque a su equipo en Chorrillos. (Foto: Captura/América Noticias)

A través de un comunicado, Alianza para el Progreso deploró lo ocurrido: “Lamentamos profundamente que un equipo de jóvenes militantes de APP haya sufrido un asalto cuando se encontraban en un grifo. Informamos que no hay heridos ni víctimas que lamentar” .

El conductor y los militantes que lo acompañaban resultaron ilesos. La Fiscalía de Lima Sur ha asumido la investigación y el detenido fue trasladado a la comisaría de Villa. Las autoridades continúan con la búsqueda de los otros implicados, quienes huyeron tras el fallido intento de robo.

Chofer armado repele asalto y captura a delincuente durante ataque a camioneta de APP en Chorrillos. (Foto: Captura/América Noticias)

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.