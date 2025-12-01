Perú y Chile celebraron hoy la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un nuevo mecanismo orientado a coordinar acciones y construir soluciones conjuntas frente a la situación en la frontera común. La sesión, realizada de manera virtual, estuvo presidida por los cancilleres Hugo de Zela, del Perú, y Alberto van Klaveren, de Chile, y contó con la participación de viceministros de Relaciones Exteriores e Interior, así como de autoridades migratorias y policiales de ambos países.

Durante el encuentro, los Gobiernos expresaron su voluntad de avanzar hacia un diagnóstico compartido que permita orientar esfuerzos hacia soluciones prácticas y efectivas para gestionar los flujos migratorios. En este marco, acordaron que, a través de los mecanismos establecidos en la Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (Rampol), se implementen patrullajes conjuntos, así como un mayor intercambio de información entre las instituciones de seguridad.

Gobiernos de Perú y Chile crean grupo técnico para reforzar verificación y devolución de migrantes irregulares. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Las acciones coordinadas estarán dirigidas a fortalecer la capacidad operativa de ambos países en zonas de interés común y a evitar interrupciones del tránsito en la carretera Panamericana, afectada en ocasiones por la presencia de grupos de migrantes en situación irregular.

Asimismo, durante la reunión se decidió conformar un grupo de trabajo técnico en materia consular y migratoria, que se reunirá el 9 de diciembre en Tacna. Este equipo tendrá como misión ampliar el intercambio de información y establecer criterios comunes para la verificación migratoria, además de avanzar en entendimientos que permitan la devolución de personas en situación migratoria irregular, con el fin de evitar aglomeraciones en los centros de atención fronteriza.

Instalan comité binacional Perú–Chile para fortalecer cooperación policial y migratoria en la frontera. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Los acuerdos adoptados serán articulados a través del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, dirigido por los viceministros o subsecretarios de Relaciones Exteriores de ambos países, e incluirán mecanismos de coordinación que involucren a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional del Perú.

La próxima sesión del Comité Binacional se realizará el 19 de diciembre, en la continuidad del trabajo conjunto que ambos Estados han decidido consolidar para enfrentar de manera coordinada los desafíos migratorios en la región.