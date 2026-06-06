Resumen

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El crecimiento del segmento silver está generando nuevas demandas de consumo, transformando hábitos financieros y abriendo espacio para el desarrollo de productos y servicios adaptados a una población con mayor expectativa de vida y necesidades específicas.
El crecimiento del segmento silver está generando nuevas demandas de consumo, transformando hábitos financieros y abriendo espacio para el desarrollo de productos y servicios adaptados a una población con mayor expectativa de vida y necesidades específicas.
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Por Elizabeth Gómez, Jefa de proyectos estratégicos, Universidad del Pacífico

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.