Resumen

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El ecosistema emprendedor silver muestra un importante potencial de crecimiento, impulsado por emprendimientos liderados por personas con años de experiencia.
El ecosistema emprendedor silver muestra un importante potencial de crecimiento, impulsado por emprendimientos liderados por personas con años de experiencia.
Por Redacción EC

En el Perú, cada vez más personas de 50 años a más optan por mantenerse activas en el mercado laboral, impulsando nuevos proyectos y emprendimientos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el tercer trimestre del 2025, los grupos etarios más altos, entre ellos las personas de 50 años a más, registraron el mayor incremento en la población ocupada, con un crecimiento del 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior. .

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