En el Perú, cada vez más personas de 50 años a más optan por mantenerse activas en el mercado laboral, impulsando nuevos proyectos y emprendimientos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el tercer trimestre del 2025, los grupos etarios más altos, entre ellos las personas de 50 años a más, registraron el mayor incremento en la población ocupada, con un crecimiento del 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior. .

El llamado ecosistema emprendedor silver muestra un importante potencial de crecimiento, impulsado por emprendimientos liderados por personas con años de experiencia que pueden dinamizar distintos sectores. Además, un estudio de Datum Internacional señala que el 75% de los peruanos mayores de 50 años considera que su principal fortaleza profesional es la experiencia acumulada, lo que refuerza el potencial de este grupo para liderar iniciativas y desarrollar proyectos propios.

“Cuando hablamos de generación plateada, no hablamos de retiro, hablamos de talento y experiencia. Las personas de 50 años a más quieren seguir aportando, innovando y generando valor. Su experiencia es un activo estratégico para el país y, bien orientada, puede convertirse en negocios sostenibles que impacten positivamente en la economía”, señaló Elizabeth Gómez, lefa de Proyectos del Ecosistema Plateado y del programa Emprende 50+ de la Universidad del Pacífico.

Pese a este potencial, aún existen brechas que limitan el desarrollo de emprendimientos senior, principalmente en capacitación, actualización de habilidades y acceso a formación continua. Sin embargo, el interés de la generación plateada por seguir aprendiendo es alto. Según el estudio de Datum Internacional , el 73% de los peruanos mayores de 50 años está dispuesto a seguir aprendiendo para adaptarse a los cambios del mercado laboral, lo que refleja una alta disposición a fortalecer sus competencias y reinventarse profesionalmente.

Frente a este escenario, han surgido iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades emprendedoras de las personas de 50 años a más. Entre ellas destaca Emprende 50+, programa del Proyecto Ecosistema Plateado del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico, que actualmente se encuentra en su séptima edición que en su séptima edición y que tiene como objetivo el desarrollo de habilidades emprendedoras a través de talleres y espacios de formación en temas como marketing digital, gestión de costos y modelo de negocio.