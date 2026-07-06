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Resumen

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Óscar Aquino Ipanaqué, símbolo del arte tallán en Catacaos, Piura, fue el ganador de la primera edición de Peruanos que Suman.
Óscar Aquino Ipanaqué, símbolo del arte tallán en Catacaos, Piura, fue el ganador de la primera edición de Peruanos que Suman.
/ HUGO CUROTTO / EL COMERCIO
Por Luis Romero

Cuando hablamos del futuro del Perú y de nuestra capacidad de mejorar la calidad de vida de los peruanos, solemos mirar con razón a ectores como la minería o la agricultura. En el 2025, por ejemplo, las exportaciones alcanzaron los US$62.848 millones y crecieron 27,2%, según el Minem, mientras que productos como el arándano registraron un aumento de 12,8%, de acuerdo con el Mincetur. Pero ese análisis queda incompleto si dejamos de lado lo más importante: las personas.

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