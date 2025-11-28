El canciller Hugo de Zela afirmó que el Perú no permitirá el ingreso de migración irregular por la frontera con Chile. La declaración se dio en medio del aumento de migrantes concentrados en la región Tacna y de la coordinación bilateral con las autoridades chilenas.

De Zela remarcó que la posición del Gobierno es “clara y firme”, señalando que el país no tiene capacidad para recibir más migrantes debido a las limitaciones actuales. Aseguró que el Perú alberga a cientos de miles de migrantes y no está en condiciones de ampliar esa cifra.

“Quiero que quede claro que la política del Gobierno es que no permitiremos la migración irregular. En eso hay una posición clara y firme. No tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes”, aseguró.

Extranjeros bloquean la frontera con Chile. (Fuente: América TV)

Asimismo, explicó que se aplicarán estrictamente las leyes de migración vigentes. No obstante, precisó que el Perú respetará el derecho humanitario internacional y evaluará cada caso de manera individual, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Ante el incremento de migrantes en la frontera, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, viajará a Tacna para supervisar directamente las acciones en la zona. Su presencia busca reforzar la respuesta del Estado y garantizar que no se produzcan ingresos irregulares.

El canciller anunció también la creación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, acordado con Chile, el cual iniciará funciones este lunes. Esta instancia permitirá coordinar acciones conjuntas frente a la problemática migratoria que afecta a ambos países.

De Zela indicó que el Gobierno peruano comprende la situación que atraviesa Chile y ha mantenido comunicación constante con la Cancillería chilena. El diálogo bilateral busca evitar interrupciones en la carretera y mantener el control en los pasos fronterizos.

A nivel interno, el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria para aprobar el estado de emergencia en la frontera. Esta medida permitirá incrementar de inmediato la presencia policial y militar en la región de Tacna.

Finalmente, el ministro aseguró que la situación en la frontera se encuentra controlada. Destacó que la prioridad es impedir el ingreso irregular y que, según información del gobierno chileno, también existe disposición para garantizar el orden en su lado de la frontera.