En el distrito de Breña, la Policía Nacional del Perú (PNP) halló los cuerpos de Katherine del Valle Zambrano López, de 34 años, y de su pareja, Daniel Alexander Arbañil Tejeda, de 32 años, en lo que al parecer se trataría de un caso de feminicidio y luego suicidio pues al hombre se le encontró con un arma en la mano.

Fue la hija de la mujer que encontró los cadáveres dentro del departamento en el piso 16, ubicado en la calle República de Portugal. Vecinos aseguran que no escucharon disparos o ruido alguno que los alertara de este crimen.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Hallan muertos a mujer y su pareja dentro de departamento.

Primeras informaciones de la PNP señalan que ambos eran pareja. del Valle Zambrano López era de nacionalidad extranjera y se dedicaba a la venta de celulares en el Cercado de Lima y tenía apenas 15 días viviendo en el lugar.

El hombre fue visto rondado el edificio desde hace tres días. Foto: América Noticias

Arbañil Tejeda era peruano y presentaba una herida de bala en la sien. Todo indicaría que primero la mató y luego se quitó la vida.

Peritos de criminalística llegaron al lugar y cercaron la zona para iniciar con las investigaciones de ley y poder llevar los cuerpos a la Morgue de Lima. Ahora se espera que las cámaras de seguridad del edificio den mayores detalles de este doble asesinato.

Cifras de feminicidio en Perú

Cifras de la Defensoría del Pueblo arrojan en su informe ‘Qué pasó con ellas’ que en el primer semestre de 2025, se registraron 78 feminicidios en el primer, un 11,4 % más que en 2024.

Además, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del primer semestre de 2025, arroja que el 50% de las mujeres de 15 a 49 años sufrió violencia alguna vez por parte de su esposo o compañero.