La Municipalidad de Lima, a través de Emape, informó que desde las 00:00 horas de este viernes 28 de noviembre se aplicará un cierre vehicular en la intersección de las avenidas Grau y Aviación, en sentido hacia la Plaza Grau.

La medida forma parte de las obras de la futura vía Expresa Grau, por lo que los conductores que transitan desde La Victoria hacia el Cercado deberán seguir una ruta alterna. El plan de desvíos busca mantener la seguridad y fluidez del tránsito mientras se ejecutan los trabajos.

Aunque el cierre será total para vehículos, se habilitará un paso peatonal para quienes necesitan acceder al paradero de buses del jirón Huánuco y para garantizar la atención de emergencias del Hospital Nacional Dos de Mayo. La restricción estará vigente hasta antes de las fiestas navideñas.

Como parte de la pavimentación de las nuevas pistas de concreto de la vía Expresa, se aplicarán dos desvíos principales.

Los vehículos que vienen por Aviación desde La Victoria deberán girar por los jirones García Naranjo o Antonio Raimondi para conectar con el jirón Huánuco y luego reincorporarse a Grau rumbo al centro de Lima.

En sentido contrario, quienes se desplazan desde Lima hacia La Victoria podrán continuar por Grau y doblar hacia Aviación sin modificaciones adicionales.

En paralelo, avanzan los trabajos asociados a las nuevas estaciones del Metropolitano. Actualmente se realiza el izaje de estructuras metálicas en la futura estación Andahuaylas, proceso que se replicará en los próximos días en la estación Abancay.

Para enero del 2026 está prevista la construcción de Parinacochas y de una estación de transferencia que contará con un viaducto peatonal hacia la Línea 1 del Metro.

El corredor de 2,8 kilómetros que conformará la vía Expresa Grau permitirá unir la estación Central del Metropolitano con la Línea 1 e incluirá cuatro nuevas estaciones, además de carriles exclusivos para el transporte público.