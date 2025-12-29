Se unen las vías expresas Sur, Paseo de la República y Grau, un proyecto que cambiaría la movilidad en Lima

La Vía Expresa Grau será un corredor de 2,8 kilómetros, que enlazará de manera inédita al Metropolitano (Estación Central) con la Línea 1 del Metro (Estación Grau). (Foto: Andina)

En el caso de la Vía Expresa Grau, la megaobra viene avanzando rápidamente y se estima que la ruta empiece a operar en abril del 2026. Se trata de un corredor de 2,8 kilómetros, que enlazará de manera inédita al Metropolitano (Estación Central) con la Línea 1 del Metro (Estación Grau), permitiendo que más de dos millones de usuarios accedan con mayor rapidez y facilidad al corazón comercial y productivo de la capital.

Cabe mencionar que esta interconexión de las tres vías expresas implicará también un menor gasto económico en la tarifa por parte de los usuarios.

El estado de las vías

Vía Expresa Grau

El proyecto contempla la construcción de cuatro paraderos estratégicos del Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón. Estas nuevas estaciones permitirán que los pasajeros accedan directamente a zonas de alta actividad económica o retornen a sus lugares de origen aprovechando un mayor abanico de conexiones.

Los trabajos muestran progresos concretos: Abancay alcanza un 90 % de avance, mientras que Andahuaylas llega al 95%, de acuerdo con los datos brindados por Espinoza Arteaga a la Agencia Andina. Ambas plataformas se levantarán en desniveles con dos pisos, equipados con ascensores y escaleras.

En tanto, la pavimentación del tramo entre plaza Grau y jirón Junín ya está culminada, y las veredas entre Lucanas y Junín presentan un avance del 50%. Por otro lado, el diseño paisajístico incluye la plantación de más del 80% de las 160 palmeras y 360 guaranguays proyectadas.

El proyecto contempla la construcción de cuatro paraderos estratégicos del Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón. (Foto: Andina)

Además, se tiene planeado construir una estación de transferencia con viaducto peatonal en el paradero Nicolás Ayllón. Este punto facilitará la interconexión entre los sistemas, permitiendo el tránsito fluido desde el Metropolitano hacia la Línea 1, en ambos sentidos. La construcción de este nodo clave comenzará en febrero del 2026.

El proyecto contempla también la renovación del sistema semafórico y la adecuación de vías principales y auxiliares. La Municipalidad de Lima prevé la entrega de la obra para el primer semestre del próximo año.

Cabe mencionar que aquellos que recorran esta arteria vial deberán utilizar tarjetas diferentes para cada sistema de transporte, ya que el Metropolitano y la Línea 1 cuentan con concesionarios distintos.

Vía Expresa Sur

A inicios de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró en emergencia y de interés metropolitano la ejecución de obras complementarias que faltan en la Vía Expresa Sur. Hablamos de intercambios viales y puentes peatonales. Con esta medida se busca que la construcción de estas estructuras inicien en el menor tiempo posible.

Esta obra, que consta de tres carriles en cada sentido, pretende conectar a los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores a través de la avenida Paseo de la República, y hacer posible la interconexión de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (desde el Centro de Lima) con la Panamericana Sur en tan solo 30 a 40 minutos.

El drama de recorrer la Vía Expresa Sur en hora punta. (Julio Reaño)

En setiembre pasado, la MML inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, que comprendió el asfaltado de las dos pistas principales de 5 kilómetros para ambos sentidos. En aquella oportunidad informó que la segunda fase permitirá la construcción de los intercambios viales en los cruces. Uno de ellos es la intersección con la Panamericana Sur, donde la comuna tiene previsto construir un viaducto elevado.

El presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes, detalló a El Comercio que lo que se busca ahora es agilizar las acciones administrativas para la ejecución inmediata de las obras complementarias, las cuales comprenden 3 de los 6 intercambios viales (avenidas Próceres, Santiago de Surco y República de Panamá) que están contemplados en la vía, así como 4 puentes peatonales (en jirón García y García, calle Vicus, calle Doña Elsa y jirón Esteban Camere).

El funcionario explicó que ahora mismo la obra total de la Vía Expresa Sur se encuentra en una fase de operación de un primer componente funcional. Añadió que se tiene pensando que estas obras complementarias puedan iniciarse en los primeros meses del 2026 y que tengan un periodo muy reducido de ejecución (de 4 a 5 meses).

El drama de recorrer la Vía Expresa Sur en hora punta. (Julio Reaño)

Asimismo, agregó que restaría la ejecución de otros componentes: los intercambios viales en Paseo la Castellana, avenida Ayacucho y la conexión con la Panamericana Sur. Paredes sostuvo que estas estarían empezando a ejecutarse en el primer semestre del siguiente año. En el caso de los puentes peatonales, destacó que su ejecución tiene un plazo muy corto de casi 60 días.

Por otro lado, ya en una tercera etapa, se ha previsto la construcción de un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. Esta será la última etapa de ejecución, que permitirá conectar la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima. La MML dijo que la obra completa de la Vía Expresa Sur estaría lista en junio del próximo año.

El impacto y cómo sacarle provecho

Consultada por El Comercio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que en el marco del Plan de Movilidad Urbana, se loga identificar que las características de las infraestructuras que se vienen construyendo (vías expresas) son ideales para albergar servicios de Buses de Tránsito Rápido (BRT), que podrían ser implementados en un corto a mediano plazo.

“En tanto son proyectos en curso, el PMU adopta estos procesos y dimensiona no solo el servicio que podrá discurrir allí, sino los impactos que tendrá en la movilidad en general, la cual se asocia a otros sistemas urbanísticos, generando plusvalías en el suelo, por ejemplo", señaló.

La ATU sostuvo que ampliar servicios de transporte masivo es una necesidad neurálgica para la ciudadanía, puesto que su eficiencia implica viajes más cómodos, rápidos e inclusivos. “De esta manera, se democratiza la ciudad, asegurando el acceso al SIT a diferentes áreas de la ciudad, acercando a las personas a las ofertas de bienes y servicios", dijo.

Los trabajos en la Vía Expresa Grau vienen avanzando rápido. (Foto: MML)

Asimismo, Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ámbar, señaló que será de mucha utilidad esta interconexión de las vías expresas y la integración entre sistemas de transporte público en la ciudad. Indicó que es probable que la ATU esté pensando en crear una ruta del Metropolitana que podría tener su origen en la Avenida Grau y se interconecte con Paseo de la República. Sin embargo, dijo que para ello se va a necesitar una mayor flota vehicular.

“En la Vía Expresa Sur faltan señales verticales, horizontales y semáforos. Pero igual todo el tramo va a ser de utilidad, por supuesto, porque unirá a la vía Grau con Paseo de la República. En la avenida Grau va a haber la interconexión con la Línea 1 del Metro y va a llegar a la Estación Central. Es decir, se recogerá desde Grau pasajeros con un origen distinto, ya que pueden pasar por la estación central y dirigirse hacia el norte hacia el sur. Habría que establecer bien esas rutas”, explicó.

En el caso de la Vía Expresa Sur, Quispe resaltó que se tiene que preparar la vía central para que circulen los buses del Metropolitano y construir sus paraderos. No obstante, precisó que el tránsito de los vehículos será igual que el de una avenida, ya que técnicamente no se trata de una vía expresa, pues todo el tramo está interrumpido por intersecciones.

Por su parte, David Fairlie, ingeniero de tránsito, manifestó que la interconexión del transporte público entre la Vía Expresa Grau, la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y Vía Expresa Sur le parece excelente. Detalló que ese es el enfoque al que se le debe dar prioridad en la capital. "En Lima cerca del 80% de personas usa el transporte público de manera exclusiva, es decir, no tiene acceso a un vehículo privado. Solo cerca del 20% de hogares en Lima tiene acceso a un vehículo privado. Entonces, tiene sentido que el enfoque esté más en interconectar y dar facilidades al transporte público masivo", sostuvo.

Aspectos a mejorar

En relación a la Vía Expresa Grau, Quispe señaló que el hecho de que solo circulen los buses del Metropolitano podría causar algún efecto colateral negativo, ya que dicho tramo no va a tener la misma frecuencia de circulación como la que existe en la Vía Expresa Paseo de la República. Por ello, consideró que sería recomendable hacer un estudio para ver cuál va a ser la frecuencia de los buses entre Grau y la Estación Central, o en entre Grau y los otros destinos, a fin de evaluar si es posible que ingresen o no otros vehículos de transporte público, como los convencionales.

“La congestión se ha trasladado a la parte superior. Antes los vehículos de transporte público convencionales pasaban por Grau. Ahora no van a pasar, sino solamente los buses del Metropolitano. Entonces, habría que evaluar, la ATU tendría que hacer un estudio para que algunas empresas, por lo menos aquellas cuyas unidades tengan determinadas características (buses grandes, por ejemplo) puedan ingresar a la Avenida Grau y evitar la congestión en la parte superior“, expresó.

En tanto, Fairlie destacó que su preocupación va por el hecho de que los tramos de la Vía Expresa Grau y la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes son socavadas, mientras que el de la Vía Expresa Sur es a nivel. Detalló que en los dos primeros es mucho más fácil que el Metropolitano tenga un recorrido fluido sin demoras y que pueda mantener sus horarios. Sin embargo, dijo que el problema está en la Vía Expresa Sur, pues no es una vía socavada y tiene varías bocacalles y avenidas que la atraviesan.

Expertos indican que se deben implementar mayore señalizaciones y otros ajustes en Vía Expresa Sur. (Julio Reaño)

“Por ejemplo, un punto de gran congestión es el cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida los Próceres. En esa intersección hay bastantes problemas en gestionar los flujos, porque son dos vías que están llevando bastante flujo vehicular. Hay que tener en cuenta que la Vía Expresa Sur va a aumentar su flujo. Los volúmenes actuales están por debajo de lo que deberían ser. Se va a empezar a utilizar más y se va a congestionar más. Y si encima le vamos a poner el Metropolitano por el medio, eso va a ser un factor más que va a complicar el tema en las intersecciones", explicó.

Por ello, afirmó que habría que ver desde ya qué tipo de tratamiento se le va a dar a las intersecciones para que pueda haber un buen manejo del flujo del Metropolitano, además del flujo de vehículos que ya existe hoy día.

“La verdadera manera de gestionar esos flujos debería ser con semaforización, pero no con la que hay en Lima que es totalmente deficiente. Existen semáforos desde hace varias décadas capaces de gestionar grandes volúmenes vehiculares con giros y maniobras complicadas y lo hacen muy bien, es una combinación de tecnología que no es muy complicada, pero que va de la mano de un correcto diseño semafórico y trabajo de ingeniería vial”, puntualizó.