Hernán Medrano Marin
Se unen las vías expresas Sur, Paseo de la República y Grau, un proyecto que cambiaría la movilidad en Lima
Se unen las vías expresas Sur, Paseo de la República y Grau, un proyecto que cambiaría la movilidad en Lima

De más de una hora y media, a aproximadamente 45 minutos. A esto se reducirá el tiempo de traslado de las personas desde el norte al sur de Lima, y viceversa, con la interconexión de tres grandes e importantes tramos: las vías expresas Grau, Paseo de la República y Sur. El objetivo es transformar la experiencia de desplazamiento en Lima, integrando dos sistemas de transporte público masivo, como lo son el Metropolitano y la Línea 1 del Metro. De esta manera, los ciudadanos podrán movilizarse evitando las zonas congestionadas.

