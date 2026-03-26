Por Redacción EC

A nivel nacional, las autoridades peruanas vienen ejecutando una gran cantidad de proyectos en beneficio de la población más necesitada, y en la capital puntualmente es donde hoy se desarrolla megaobra cuya inversión llama la atención por ascender a los 100 millones de soles. En relación a ello, resulta importante destacar que nuevo corredor vial de transporte público a implementarse, pasaría a inaugurarse en 2026, e interconectar así por primera vez la Línea 1 del Metro con la línea de buses del Metropolitano. Dándose a conocer gran porcentaje de avance de obra, te compartimos a continuación esos detalles, y bajo la supervisión de un alcalde de Lima que resalta sus beneficios dirigidos a más de 2 millones de ciudadanos.

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