A nivel nacional, las autoridades peruanas vienen ejecutando una gran cantidad de proyectos en beneficio de la población más necesitada, y en la capital puntualmente es donde hoy se desarrolla megaobra cuya inversión llama la atención por ascender a los 100 millones de soles. En relación a ello, resulta importante destacar que nuevo corredor vial de transporte público a implementarse, pasaría a inaugurarse en 2026, e interconectar así por primera vez la Línea 1 del Metro con la línea de buses del Metropolitano. Dándose a conocer gran porcentaje de avance de obra, te compartimos a continuación esos detalles, y bajo la supervisión de un alcalde de Lima que resalta sus beneficios dirigidos a más de 2 millones de ciudadanos.

LA MEGAOBRA QUE SE INAUGURARÍA EN 2026 Y PROMETE MEJORAR EL TRANSPORTE LIMEÑO

Hoy la capital del Perú representa gran porcentaje poblacional, y por ende necesita de mayores espacios para el fortalecimiento de importantes ejes gubernamentales como lo es el transporte público gracias al Metropolitano y una Línea 1 del Metro que hacia el 2026 estarán interconectados por primera vez.

Como alcalde de Lima, Renzo Reggiardo ahora se encarga de supervisar los avances entorno a la construcción de la megaobra “Vía Expresa Grau”, y cuyo nuevo corredor vial de transporte público que estaría inaugurándose en abril 2026, busca beneficiar a más de 2 millones de usuarios entre ambos servicios brindados a lo largo y ancho de hasta 8 distritos.

Recordemos que desde el miércoles 19 de marzo de 2025, el megaproyecto mencionado figura en marcha, y el transporte convencional viene debiendo utilizar las vías auxiliares a fin de continuar con sus respectivos recorridos tomando en consideración el plan de desvío temporal que ha permitido ejecutar con éxito el desmontaje de mobiliario, retiro de escaleras metálicas, entre otras particulares acciones a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

“La Vía Expresa Grau tendrá cuatro estaciones, entre ellas una estación de trasferencia para el Metropolitano y la Línea 1″, revelaba Renzo Reggiardo, y ante los medios de prensa a mediados del último mes de diciembre, enfatizando además que la megaobra como tal busca brindarle a la ciudadanía algunos de los siguientes beneficios:

Alivio del tráfico en las zonas más congestionadas de Lima

Renovación del sistema semafórico centralizado

Viajes con menor tarifa económica

Unión de Carabayllo con la estación Grau del tren eléctrico en tan solo 30 minutos

OTROS DETALLES IMPORTANTES ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MEGAPROYECTO “VÍA EXPRESA GRAU”

EMAPE contempla la construcción de estas 4 estaciones del Metropolitano:

- Abancay

- Andahuaylas

- Parinacochas/Huánuco

- Estación de transferencia con la Línea 1

Hasta mediados de diciembre 2025, los avances de construcción de las estaciones del Metropolitano de Abancay figuraban al 90%, y Andahuaylas al 95% .

. Hasta mediados de diciembre 2025, EMAPE reportaba el término de la pavimentación de 2,8 km de pistas de concreto en el tramo total del corredor vial (Plaza Grau y el jirón Junín) .

. En febrero 2026 se dio por iniciada la edificación de la estación de transferencia que contará con un viaducto peatonal para facilitar el acceso al tren eléctrico.