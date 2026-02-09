El récord que busca romper China con esta megaobra hidroeléctrica: tendrá tecnología de última generación y es comparada con rascacielos de 100 pisos

Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que generan expectativa debido a su extensión, y uso de tecnología de última generación, entre otros factores cuya construcción definitiva busca marcar ahora un hito de la ingeniería civil moderna. Al respecto, hoy vamos a referirnos a China como el territorio donde desde hace 10 años aproximadamente, viene llevándose a cabo la construcción de megaobra hidroeléctrica comparada con rascacielos de 100 pisos, y que podría terminar batiendo récord mundial en cuanto a altura se refiere.

EL RÉCORD QUE BUSCA ROMPER CHINA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MEGAOBRA HIDROELÉCTRICA

Desde Asia, la construcción de grandes obras tiende a hacer noticia, y en esta oportunidad China debido a la edificación de proyecto hidroeléctrico ascendente a los 36 mil millones de yuanes ($4.900 millones) invertidos.

Ubicado en la prefectura autónoma tibetana y qiang de Aba, provincia de Sichuan, esta presa llamada Shuangjiangkou, y que busca batir récord convirtiéndose en la más alta del mundo superando a Jinping-I diseñada por parte de Chengdu Engineering Corporation Limited.

Dicho proyecto hidroeléctrico lleva casi una década construyéndose en China, y con el objetivo de controlar inundaciones ocurridas alrededor del río Dadu, fortalecer la matriz energética con renovables, y también contribuir a una descarbonización que reduce la dependencia del propio combustible fósil.

TIPOS DE PRESA Y SU SIGNIFICADO COMO OBRA ARQUITECTÓNICA

La presa es una obra arquitectónica fundamental para la regulación del caudal de los ríos, y asimismo ayudar a las centrales hidroeléctricas a terminar produciendo energía renovable.

“ Una presa está formada por elementos de entrada, túneles o canales, rebosaderos para liberar el exceso de agua y elementos de desagüe ”, según lo precisa ENEL .

TIPOS DE PRESA

- Presa de gravedad

Este tipo de presa suele contar con una sección vertical en forma triangular o trapezoidal, y también una “sección horizontal con un eje recto o, en ocasiones, curvo”.

- Presa de vuelta

Este tipo de presa “muestra una forma convexa”.

“La mayor parte de la presión hidrostática del agua del embalse se transfiere hacia los laterales de la propia presa y luego a los lados del valle o montaña donde descansa”, refiere también ENEL al respecto.

DE ESTA FORMA TERMINÓ CONSTRUYÉNDOSE EN CHINA UNA ESTACIÓN DE TREN CON TAN SOLO 9 HORAS TRABAJADAS

El tiempo transcurre, y China como país no deja de sorprendernos, siendo la construcción de estación de tren ocurrida en tan solo 9 horas, aquella edificación que luego de 8 años sigue asombrando al mundo.

Contando con el sincronizado trabajo de más de 1.000 obreros, el terminal ferroviario de Nanlong terminó conectándose con las vías de Ganlong, Ganruilong y Zhanglong a fines de 2018, debiendo instalarse también señales de tráfico, una serie de equipos de monitoreo, y hasta semáforos.

En tan solo 9 horas, un ejército de empleados chinos que conformaron organización militar, y utilizaron de manera simultánea hasta 23 excavadoras, consiguió lo impensado construyendo dicha estación de tren ubicado al sureste de la potencia asiática caracterizada por la edificación de imponentes obras de ingeniería.

EL TREN QUE SE TIENE PREVISTO CONSTRUIR EN PERÚ Y CON APOYO DE CHINA A PARTIR DEL 2026

A la vanguardia de la infraestructura en América Latina, hoy el Perú busca evidenciar solidez mediante la construcción e implementación del denominado “Tren Bala” como ambicioso proyecto de transporte mixto que contempla dos vías, entre otras características, según lo revelado por quien fuera el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, durante presentación realizada ante representantes de 14 embajadas de diversos países durante inicios de noviembre 2024.

De acuerdo a la información brindada mediante plataforma única estatal, el también llamado ferrocarril de Cercanías que pretende unir Lima e Ica, forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario peruano que gracias a apoyo de gobierno chino, busca reducir los tiempos de transporte y costos logísticos a nivel nacional, y además viene desarrollándose en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también la monarquía constitucional británica.

“Apostamos por el G2G para asegurar la entrega de la estructura en el tiempo adecuado”, refería Raúl Pérez Reyes del MTC en plena presentación del proyecto denominado “Creación del Ferrocarril Lima-Ica”, no sin antes puntualizar que la megaobra tendrá un costo estimado de USD 6.5 mil millones, y beneficiará a más de 6,5 millones de ciudadanos que busquen desplazarse por parte importante de la costa peruana.

Como parte de las características del también llamado Tren de Cercanías, resulta importante mencionar que los beneficios planteados en favor de la población, tienen que ver con la optimización de los tiempos de viaje, contribución a la reducción de accidentes de tránsito, la congestión vehicular y una emisión de gases contaminantes que permitan promover la sostenibilidad del transporte.

Entre otros detalles compartidos por Raúl Pérez Reyes ante 14 embajadas de diversos países a inicios de noviembre 2024, el titular del MTC asegura que la ejecución del Ferrocarril Lima-Ica como “Tren Bala” generará miles de puestos de trabajo durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, mientras aporta a desarrollar nuevas áreas urbanas, logísticas y productivas en su zona de influencia e impulsa el progreso socioeconómico de la región.

A PARTIR DE ESTA FECHA INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL “TREN BALA” PERUANO, SEGÚN EL MTC

A diario, son millones las personas que utilizan el transporte convencional para trasladarse de Cañete a Lurín, por ejemplo, debido a temas laborales, y en ese sentido la noticia brindada por el MTC a través de Raúl Pérez Reyes representa la ejecución de un gran proyecto debido a la cantidad de ciudadanos que beneficiará en casi 309 km de infraestructura ferroviaria.

De acuerdo a lo manifestado oficialmente a inicios de febrero 2024 vía RPP, y tras elaboración del expediente técnico que “debería concluirse en cerca de un año y medio”, la construcción del tren de cercanías Lima-Ica desarrollado bajo el sistema de iniciativa estatal cofinanciada, iniciaría operaciones de edificación “hacia el primer semestre del 2026 y terminar en el 2031 o 2032″.

“Por las dimensiones y la complejidad del proyecto creemos que debe realizarse con un acuerdo de gobierno a gobierno”, señaló además el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, en aquella oportunidad puntualizando en que a los usuarios se les cobraría precios similares a los implementados en el sistema gestionado por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).