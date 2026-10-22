icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía aérea tomada el 8 de marzo de 2023 muestra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicada en el condado de Arlington. (Foto de Daniel SLIM / AFP).
Esta fotografía aérea tomada el 8 de marzo de 2023 muestra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicada en el condado de Arlington. (Foto de Daniel SLIM / AFP).
/ DANIEL SLIM
Por Agencia EFE

El Pentágono pretende desarrollar un programa de espionaje encubierto más robusto que el que tiene actualmente, destinado a librar una guerra económica contra China y otros competidores de Estados Unidos, informa The Washington Post.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.