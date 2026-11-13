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Resumen

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con la prensa mientras recorre la frontera entre Estados Unidos y México en Eagle Pass, Texas, el 5 de marzo de 2025. (Foto de Brandon Bell / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con la prensa mientras recorre la frontera entre Estados Unidos y México en Eagle Pass, Texas, el 5 de marzo de 2025. (Foto de Brandon Bell / POOL / AFP)
/ BRANDON BELL
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sopesa seriamente no aspirar a la presidencia en 2028 tras la severa derrota republicana en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre, según fuentes cercanas al político citadas por CNN.

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