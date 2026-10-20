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Resumen

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sube al escenario para pronunciar un discurso en un mitin de campaña en Hyder Warehouse, en Hendersonville, Carolina del Norte, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Kenny Holston/The New York Times/POOL/AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sube al escenario para pronunciar un discurso en un mitin de campaña en Hyder Warehouse, en Hendersonville, Carolina del Norte, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Kenny Holston/The New York Times/POOL/AFP)
/ KENNY HOLSTON/THE NEW YORK TIMES
Por Agencia AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se desmarcó del presidente Donald Trump ante las elecciones de Israel y anunció que se abstiene de apoyar la reelección del primer ministro Benjamin Netanyahu.

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