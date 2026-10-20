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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se desmarcó del presidente Donald Trump ante las elecciones de Israel y anunció que se abstiene de apoyar la reelección del primer ministro Benjamin Netanyahu.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se desmarcó del presidente Donald Trump ante las elecciones de Israel y anunció que se abstiene de apoyar la reelección del primer ministro Benjamin Netanyahu.
“No estoy en contra de respaldarlo. No estoy a favor de respaldarlo. No voy a involucrarme en las elecciones israelíes”, dijo Vance sobre Netanyahu en una entrevista el lunes con el periodista Mark Halperin.
“Yo respaldo a candidatos estadounidenses y ahí es donde estoy centrado: en las elecciones legislativas de mitad de mandato”, añadió.
Trump el domingo anunció que respalda a Netanyahu, su gran aliado en el Oriente Medio. Israel acude a las urnas el 27 de octubre.
La reticencia de Vance a pronunciarse sobre la votación israelí contrasta con su postura respecto a las elecciones europeas.
Días antes de las parlamentarias de Hungría en abril, voló a Budapest para apoyar al entonces primer ministro Viktor Orbán, otra figura de derecha.
También ha expresado su apoyo al partido ultraderechista alemán AfD, cuya líder, Alice Weidel, conoció el año pasado.
Vance, a quien muchos ven como aspirante a suceder a Trump en 2029, se mostró en contra de iniciar la guerra estadounidense-israelí con Irán, según algunas fuentes, pero desde entonces ha defendido la campaña militar.
El vicepresidente también tuvo palabras especialmente contundentes para los funcionarios israelíes que criticaron un acuerdo de alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán en junio.
“Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que en este momento es comprensivo con la nación de Israel”, dijo en aquel momento.
“Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizás no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, añadió.
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