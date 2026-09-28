Se liberaron aproximadamente 110 metros de vía entre los jirones Chamaya y Tarapoto, en la avenida Arica, en Breña. (Foto: ATU)
Se liberaron aproximadamente 110 metros de vía entre los jirones Chamaya y Tarapoto, en la avenida Arica, en Breña. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

Los buses de transporte público retornaron a su circulación habitual por la avenida Arica, en Breña, luego de la liberación de aproximadamente 110 metros de vía entre los jirones Chamaya y Tarapoto, lo que permitirá mejorar la conexión con el Cercado de Lima, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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