Los buses de transporte público retornaron a su circulación habitual por la avenida Arica, en Breña, luego de la liberación de aproximadamente 110 metros de vía entre los jirones Chamaya y Tarapoto, lo que permitirá mejorar la conexión con el Cercado de Lima, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Con esta liberación se recuperó aproximadamente una cuadra de la avenida Arica para el tránsito vehicular, luego del retiro parcial del cerramiento del Pozo de Ventilación PV-10 realizado por el concesionario, como resultado de los avances en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

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De esta manera, los buses de transporte público ya no desviarán su recorrido hacia los carriles del sentido contrario, habilitados excepcionalmente para permitir la circulación en ambos sentidos.

Para facilitar el tránsito por los carriles liberados, la Policía Nacional del Perú (PNP) brindará apoyo en la zona, mientras que orientadores de la ATU informarán a los usuarios sobre los cambios en la circulación.

Trabajos realizados

Para recuperar este tramo de la avenida Arica, se repusieron la calzada, las veredas y las áreas verdes, además de implementarse señalización horizontal y vertical para garantizar condiciones adecuadas para la circulación de vehículos y peatones.

Esta intervención se suma a las liberaciones realizadas previamente en las estaciones E-08 Elio y E-09 Alborada, como parte de la recuperación progresiva de las vías que fueron ocupadas temporalmente por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Actualmente, el Pozo de Ventilación PV-10 registra un avance de obra del 74.12 %, mientras continúan los trabajos para culminar el retiro total del cerramiento.

La ATU señaló que continuará informando oportunamente sobre las próximas liberaciones de vías a cargo del concesionario, que permitirán recuperar progresivamente importantes ejes viales de la ciudad conforme avancen las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.