La Línea 2 del Metro de Lima avanza como uno de los principales proyectos de transporte de la capital y busca reducir los tiempos de viaje de millones de pasajeros. Este megaproyecto contará con 27 kilómetros de vía subterránea y estaciones que conectarán diversos distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua. Por ello, desde la puesta en marcha de la etapa 1A, que comprende cinco paraderos, más de 60 mil pasajeros se benefician diariamente al ser trasladados en solo siete minutos. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre el avance de las fases 1B y 2, lo que representa un importante hito en la construcción del primer tren subterráneo del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTA LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA, SEGÚN LA ATU?

En entrevista para Andina, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, informó que las etapas 1B y 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registran un avance superior al 90 % en su ejecución. Es decir, la etapa 1B del tren subterráneo consigna un progreso, por ahora, del 96 % e incorporará 11 nuevas estaciones entre Plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del tramo Vista Alegre–Municipalidad de Ate. Así, tras concluir las obras civiles, los trabajos se enfocan principalmente en sistemas eléctricos, equipos y tecnología para la operación automatizada, prevista para finalizar en 2029.

@mtc_gobperu 🚇🇵🇪 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (#MTC) avanza con la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, superando el 84 % de avance físico. Su Etapa 1A está operativa con cinco estaciones entre Ate y Santa Anita, movilizando a más de 60 mil pasajeros al día en solo 7 minutos. 🚆 Y los avances continúan: la Etapa 1B supera el 92 %, la Etapa 2 alcanza más del 72 % y las tuneladoras Micaela y Delia siguen marcando importantes hitos en la construcción del primer tren subterráneo del país. Cada avance nos acerca a una Lima y Callao mejor conectados. 🇵🇪 ♬ sonido original - MTC Perú

En tanto, la etapa 2 del Metro, según Ositran, registra un 91 % de avance y contempla la incorporación de 11 estaciones entre Puerto del Callao y Parque Murillo. Tras culminar la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes, las obras se concentran ahora en la instalación de la vía férrea y los sistemas eléctricos, por lo que se espera que esté lista para octubre de 2030. Por otro lado, el organismo supervisor informó que el ramal de la futura Línea 4 del Metro registra un 66 % de avance, donde destaca la construcción del túnel que atraviesa el río Rímac, donde ya se instalaron 80 anillos en un tramo de 136 metros, conforme comparte El Popular.

¿CÓMO SERÁ LA ESTACIÓN JUAN PABLO II DE LA LÍNEA 2 DEL METRO?

De acuerdo con los voceros para la Agencia Andina, la estación Juan Pablo II contará con cuatro ingresos para los peatones, cada uno de los cuales estará equipado con escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores, permitiendo el acceso al entrepiso o al vestíbulo. Esto tiene como objetivo beneficiar a los miles de usuarios que utilizarán este medio de transporte todos los días.

Además, se espera que en el entrepiso de la estación haya locales comerciales destinados a la venta al público, como cafeterías, puestos de periódicos y otros. Por otro lado, en el subpiso se ubicará el vestíbulo, que estará dividido en dos zonas: una de libre acceso para la compra y recarga de tarjetas, y otra donde se encontrarán las puertas de barrera.