Por Manuel Gomez

La Línea 2 del Metro de Lima avanza como uno de los principales proyectos de transporte de la capital y busca reducir los tiempos de viaje de millones de pasajeros. Este megaproyecto contará con 27 kilómetros de vía subterránea y estaciones que conectarán diversos distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua. Por ello, desde la puesta en marcha de la etapa 1A, que comprende cinco paraderos, más de 60 mil pasajeros se benefician diariamente al ser trasladados en solo siete minutos. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre el avance de las fases 1B y 2, lo que representa un importante hito en la construcción del primer tren subterráneo del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.