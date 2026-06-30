Por Manuel Gomez

La Línea 2 del Metro de Lima se ha convertido en una obra que promete transformar la movilidad en la capital peruana, beneficiando a millones de personas diariamente que utilizarán este transporte público para llegar a sus centros de trabajo u otros destinos. De hecho, este megaproyecto, promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tendrá cerca de 27 kilómetros de vía subterránea y decenas de estaciones que conectarán de manera estratégica los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua. Sin embargo, en las últimas horas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de una nueva tarjeta que será de uso obligatorio y que integra el proceso de implementación del sistema de acceso del moderno corredor ferroviario. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.