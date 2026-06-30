La Línea 2 del Metro de Lima se ha convertido en una obra que promete transformar la movilidad en la capital peruana, beneficiando a millones de personas diariamente que utilizarán este transporte público para llegar a sus centros de trabajo u otros destinos. De hecho, este megaproyecto, promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tendrá cerca de 27 kilómetros de vía subterránea y decenas de estaciones que conectarán de manera estratégica los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua. Sin embargo, en las últimas horas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de una nueva tarjeta que será de uso obligatorio y que integra el proceso de implementación del sistema de acceso del moderno corredor ferroviario. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA TARJETA PARA PODER INGRESAR A LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA?

A través de sus canales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que, a partir del miércoles 8 de julio, los miles de usuarios de la Línea 2 del Metro deberán contar obligatoriamente con la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) para ingresar y salir de las estaciones actualmente habilitadas: Estación Evitamiento, Estación Óvalo Santa Anita, Estación Colectora Industrial, Estación Hermilio Valdizán y Estación Mercado Santa Anita. Sin embargo, la ATU precisó que, aquellas personas que no cuentan con esta tarjeta, podrán adquirirla a partir de este 1 de julio en las máquinas expendedoras o boleterías del tren a un costo de S/7.50.

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🚇 Desde el 1 de julio, podrás adquirir tu tarjeta en las boleterías del tren.



Recuerda que, desde el 8 de julio, su uso será obligatorio.



✅ Adquiérela con anticipación. pic.twitter.com/W7r7WcGN99 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 28, 2026

Eso no es todo, pues la autoridad de transporte señaló que la Policía, los bomberos y las personas con discapacidad con carné del Conadis podrán acceder y renovar gratuitamente la tarjeta TIT en las estaciones. De hecho, este plástico contará con distintos diseños según el tipo de usuario e incorporará medidas de seguridad, además de un sistema que permitirá registrar la información sobre su uso y las recargas realizadas. La atención estará disponible de lunes a domingo, en el horario de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Asimismo, la ATU dejó en claro que durante dure la marcha blanca no será necesario recargarla, por lo que instó al público a no esperar al último momento y así evitar largas colas.

¿CÓMO SERÁ LA ESTACIÓN JUAN PABLO II DE LA LÍNEA 2 DEL METRO?

De acuerdo con los voceros para la Agencia Andia, la estación Juan Pablo II contará con cuatro ingresos para los peatones, cada uno de los cuales estará equipado con escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores, permitiendo el acceso al entrepiso o al vestíbulo. Esto tiene como objetivo beneficiar a los miles de usuarios que utilizarán este medio de transporte todos los días.

Además, se espera que en el entrepiso de la estación haya locales comerciales destinados a la venta al público, como cafeterías, puestos de periódicos y otros. Por otro lado, en el subpiso se ubicará el vestíbulo, que estará dividido en dos zonas: una de libre acceso para la compra y recarga de tarjetas, y otra donde se encontrarán las puertas de barrera.