Continuando con las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, hoy lunes 22 de diciembre llegó por la mañana la tuneladora Delia a la estación Universidad San Marcos, convirtiéndose en la primera universidad del país en contar con una estación de para este tipo de transporte.

La tuneladora Delia es una gigantesca máquina encargada de excavar el túnel para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, cuya longitud se estima en 120 metros, con una rueda de corte de 10.27 metros de diámetro y pesa 1.750 toneladas.

Universidad San Marcos

La Línea 2 del Metro de Lima es el primer metro completamente subterráneo del país y recorrerá aproximadamente 27 kilómetros que unirá Ate con el Callao. El trazado atravesará diversos distritos de Lima Metropolitana y el primer puerto, beneficiando a millones de usuarios.

Fue bautizada con ese nombre en honor a Delia Tasaico Del Pino, la primera mujer graduada como ingeniera de minas en el Perú.

Según las proyecciones del MTC, el tiempo de viaje entre Ate y el Callao se reducirá a de dos horas a unos 45 minutos, en lo que representa un impacto significativo en la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos en el sistema de transporte.

Marcha blanca en Línea 2 del Metro

Actualmente, la etapa 1A de la Línea 2 opera en marcha blanca desde diciembre del 2023, cubriendo cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita (Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita).

De otro lado, el titular del MTC, Aldo Prieto, resaltó que la Línea 1 del Metro de Lima se ha consolidado en los últimos años como un medio importante para el transporte urbano pues acorta el tiempo de los viajes en el eje San Juan de Lurigancho–Villa El Salvador.

El titular del MTC recordó que la concesionaria ha presentado una propuesta orientada a ampliar la capacidad de la Línea 1, la cual contempla reducir la frecuencia de los viajes a 1.5 minutos, tiempo similar al previsto para la Línea 2 del Metro.