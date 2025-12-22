El Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, emitió un comunicado desde la clandestinidad en el que responde al reportaje emitido por Cuarto Poder que revela sus últimas horas en una clínica de Pueblo Libre, minutos antes que llegaran agentes de la Fiscalía y Policía Nacional del Perú (PNP) con una orden de captura en su contra.

Castillo Rojo, quien padece desde hace algunos años una artrosis degenerativa severa, negó que utilice su salud como recurso mediático ni un elemento para construir relatos. Además, dijo que el uso de mascarilla no es para esconder su identidad, sino más bien debido a la “alta circulación de la gripe AH3N2”.

“Ignorar deliberadamente esta realidad no es un error, es una decisión consciente que evidencia falta de ética y de responsabilidad”, resaltó en el comunicado.

“Pretender insinuar que ello constituye una estrategia para ocultarme o pasar desapercibido es simplemente absurdo. Si hubiese sido mi intención, no me habría despedido de médicos y enfermeros, tal como se aprecia en las propias imágenes difundidas”, apuntó.

Oficina del GORE Callao

En otra parte del comunicado, el funcionario desmintió que su despacho haya funcionado en el segundo piso, ya que “ya despachaba en el primer piso del Gobierno Regional del Callao por razones estrictamente médicas”. Además, dicho lugar esta desocupado desde “hace bastante tiempo” y esto era de conocimiento tanto del círculo cercano a la Vicegobernación.

Precisó que este acondicionamiento se llevó a cabo con el fin de permitir un acceso con mejor movilidad, teniendo en cuenta “que dicho acceso existía desde antes” que asuma el cargo en el GORE Callao.

“Calificar este acondicionamiento como una supuesta ‘ruta de escape’ es malintencionado y ofensivo. Sugerir que una persona con una artrosis degenerativa ‘huiría por una escalera’ carece de toda seriedad”, destacó.

No fue notificado por el Poder Judicial

Finalmente, Castillo Rojo dejó en claro que “durante ocho meses” no fue notificado, citado e informado sobre alguna investigación en contra de él.

“Este hecho demuestra que se trata de una investigación ILEGAL, sostenida de manera SECRETA, vulnerando abiertamente el debido proceso y mi derecho a la defensa. Hoy se me acusa de hechos sobre los cuales nunca fui informado”, sostuvo.