En un megaoperativo la madrugada de hoy, lunes 15 de diciembre, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía Especializada allanaron 27 viviendas, incluida la de Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Socios del Callao.

América Noticias indicó que Castillo Rojo no se encontraba en su domicilio en el distrito de La Punta al momento de la intervención judicial.

La tesis fiscal precisa que los intervenidos estarías involucrados en el delito de colusión agravada, pues, entre los 2023 y 2024, sus integrantes habrían direccionado irregularmente recursos públicos del Callao para sus beneficios personales.

Más detenidos

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Luis Antonio Blanco Cabrera, que sería un proveedor, César Edilberto Huaringa Arango, encargado de almacén del Gobierno Regional del Callao, Daniel Jesús Villalobos Sampén, especialista del Gobierno Regional del Callao y Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones y otros tres funcionarios más.

La Fiscalía sostiene que estos presuntos actos ilícitos se habrían producido desde el inicio de la gestión de Ciro Castillo e incluirían 63 contrataciones con indicios de irregularidad, las cuales habrían ocasionado un daño económico al Estado cercano al millón de soles.

27 inmuebles fueron allanados vinculados al caso de 'Los Socios del Callao'. Foto: PNP

El matinal sostuvo que la investigación sigue su curso en los locales intervenidos, con el objetivo de garantizar la cadena de custodia de los documentos incautados en este proceso contra la administración de Ciro Castillo Rojo.

Las autoridades brindarán información en las próximas horas sobre el progreso en la localización del gobernador regional y el tratamiento de los arrestados.