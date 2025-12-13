El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció el sorteo de 34 gift cards con valores de hasta S/ 5 000 entre los ciudadanos que cumplieron con el pago puntual de la cuarta y última cuota de sus tributos 2025, cuya fecha de vencimiento fue el pasado 28 de noviembre.

El evento tiene como finalidad reconocer la responsabilidad fiscal de los contribuyentes limeños antes de las celebraciones de fin de año, ofreciendo premios canjeables en establecimientos comerciales.

De ese modo, los premios estarán distribuidos de este modo:

Puntuales en el pago del impuesto vehicular: Dos (2) gift cards por el monto de S/5 000 y doce (12) gift cards por el monto de S/1000

Dos (2) por el monto de S/5 000 y doce (12) por el monto de S/1000 Puntuales en el pago del impuesto predial y arbitrios: Seis (6) gift cards por el monto de S/1000 y trece (13) gift cards por el monto de S/500

Adicionalmente, los contribuyentes que se registraron y utilizaron la Agencia Virtual SAT participarán por una (1) gift card adicional valorizada en S/ 500. El auspicio de los premios corre por cuenta de Banco Falabella.

El sorteo incluirá la participación de más de 177 mil ciudadanos que cumplieron con sus obligaciones tributarias a tiempo.

“Los afortunados podrán realizar sus compras navideñas en conocidos establecimientos comerciales, gracias al auspicio de Banco Falabella”, sostuvo Pilar Caballero, vocera del SAT.

¿Cuándo y en dónde se realizará el sorteo?

El sorteo se realizará el próximo viernes 19 de diciembre en la sede principal del SAT, ubicada en el Cercado de Lima.

Los interesados podrán seguir la selección de los ganadores en vivo a través de la transmisión que se realizará en la cuenta oficial de Facebook de la entidad.

La lista completa de los ganadores, así como las bases detalladas del concurso, serán publicadas en todas sus redes sociales oficiales del SAT y en su portal web www.sat.gob.pe.