Un trágico hecho ocurrió la madrugada de hoy, viernes 12 de diciembre, cuando Roger Gallegos Rodríguez también conocido en el mundo del espectáculo como el payaso ‘Tuki Tuki’, fue asesinado a balazos por extorsionadores en la urbanización Gloria Grande, en Huaycán, distrito de Ate.

‘Tuki Tuki’ regresaba de una fiesta infantil junto a dos de sus miembros de su agrupación para cobrar el show que había presentado. En solo segundos, sujetos a bordo de una moto se acercaron al vehículo donde viajaban y los balearon.

Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, pero dejaron su vehículo abandonado. América Noticias indicó que los vecinos alertados intentaron ayudar al hombre, pero murió camino al hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Sus dos compañeros permanecen en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Huaycán.

En tanto, personal de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegó a la zona y la cercó para recoger los casquillos de bala y continuar con las investigaciones de acorde a ley.

El personaje de ‘Tuki Tuki’ era muy conocido en las redes sociales y además uno de los más solicitados para los eventos.

Su padre profundamente consternado dijo al matinal exige justicia a las autoridades tras el crimen. Por su parte, la madre de la víctima denunció que la contratante los hizo esperar mucho tiempo para poder cancelar el show, por lo que sospecha esté implicada.

La Policía investiga el caso. Foto: América Noticias

Extorsionado hace 4 meses

Producto del fruto de su trabajo, ‘Tuki Tuki’ había construido la casa de sus padres y había instalado cámaras de seguridad. Hace cuatro meses el frontis fue atacado por extorsionadores.

Estado de emergencia

El pasado 20 de noviembre, el Ejecutivo amplió por 30 días el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, tras el incremento de homicidios, extorsiones, sicariato y otros delitos que vienen afectando gravemente el orden interno.

La medida indica que la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa a cargo del control del orden interno, pero cuneta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán conforme a las normas sobre uso de la fuerza.