Tren Lima–Chosica inicia marcha en vacío para pruebas mecánicas este jueves 11 de diciembre.

La Municipalidad de Lima anunció que este jueves 11 de diciembre se realizará la primera marcha en vacío del tren Lima–Chosica. El desplazamiento comenzará a las 7 de la mañana y partirá desde el Parque de la Muralla, punto donde se encuentran almacenados los vagones traídos desde Estados Unidos.
La regidora metropolitana Giuliana Calambrollo explicó que esta etapa consiste en movilizar las unidades sin pasajeros con el fin de evaluar su desempeño y asegurar su correcta operatividad.
Añadió que el trayecto culminará en el Parque Taller de Chosica, espacio donde se realizará el mantenimiento correspondiente y el llenado de fluidos esenciales para su funcionamiento.
En esta primera prueba se revisará el sistema mecánico de los vagones, se añadirán aceites y líquidos técnicos y se verificará el comportamiento de las ruedas sobre los rieles.
“Desde el jueves va a empezar un movimiento continuo de una locomotora con tres, cuatro o hasta cinco vagones que irán a Chosica a recibir mantenimiento. Se les va a poner los fluidos, los aceites y los líquidos que hagan falta para que los trenes estén en óptimas condiciones para operar”, señaló a TV Perú.
La funcionaria precisó además que la locomotora que encabezará este primer convoy pertenece a la concesionaria Ferrocarriles Centrales Andinos.
