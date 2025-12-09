Miles de personas presenciaron este martes la tradicional escenificación de la Batalla de Ayacucho en la Pampa de Quinua, donde se conmemoraron los 201 años del decisivo enfrentamiento del 9 de diciembre de 1824.

La puesta en escena, a cargo de estudiantes de instituciones públicas y privadas junto con personal del Ejército del Perú, recreó las estrategias militares, las cargas de caballería y los momentos que sellaron la independencia del país.

Escenificación de la Batalla de Ayacucho congrega a miles en el 201.° aniversario de la gesta libertadora. (Foto: Gobierno Regional de Ayacucho)

La representación evocó el combate liderado por Antonio José de Sucre, que culminó con la capitulación del ejército realista y aseguró la emancipación del Perú y de Sudamérica.

El realismo de la escenificación, sumado a la participación de jóvenes y militares, volvió a convertir el santuario histórico en un espacio de memoria y homenaje a los héroes de la gesta libertadora.

Antes de la recreación, se realizó la ceremonia central por el aniversario, que incluyó el izamiento de banderas, la entonación del Himno Nacional, el encendido de la llama votiva y la colocación de ofrendas florales.

El acto contó con la participación del gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, del alcalde provincial de Huamanga Juan Carlos Arango Claudio, del alcalde distrital de Quinua Rupert Limaco Avendaño, del congresista Germán Tacurí Valdivia, del arzobispo de Ayacucho José Miguel Piñeiro y de representantes del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

En paralelo, en el Cuartel General del Ejército en San Borja, el presidente José Jerí encabezó la ceremonia por el aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército. Estuvo acompañado por el primer ministro Ernesto Álvarez, el titular del Congreso Fernando Rospigliosi y altos mandos militares.

Durante su discurso, reafirmó su respaldo a la modernización de las Fuerzas Armadas y destacó que su gestión busca “devolver al Perú al camino de la grandeza” mediante trabajo conjunto y sostenido.