La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que ha incrementado la vigilancia en las costas nacionales tras el sismo de magnitud 7.6 que sacudió el norte de Japón este sábado y que llevó a la activación de una alerta de tsunami en varias zonas del país asiático.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento sísmico ocurrió a las 09:15:11 hora peruana (14:15:11 UTC) y tuvo su epicentro a 73 kilómetros al este-noreste de Misawa, con una profundidad de 53.06 kilómetros.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En un comunicado oficial, la institución detalló: “Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que se intensifica la vigilancia. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento” .

Sismo de 7.6 en Japón activa alerta de tsunami y Perú incrementa vigilancia en todo su litoral. (Foto: Andina)

Activación de alerta de tsunami en Japón

De acuerdo con la agencia EFE, el terremoto alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa en la ciudad de Hachinohe, y el nivel 6 inferior en Oirase y Hashikami. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami de hasta 3 metros para las costas de Aomori, Iwate y la zona sur de Hokkaido, y una alerta de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima.

Además, se comunicó una alerta menor por posibles variaciones del nivel del mar en toda la costa del Pacífico japonés.

Marina de Guerra refuerza vigilancia tras sismo de 7.6 en Japón y alerta de tsunami en el Pacífico. (Foto: Andina)

Recomendaciones de INDECI para el litoral peruano

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó que una alerta de tsunami implica la posibilidad de un evento, mientras que una alarma indica su inminencia. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a identificar rutas de evacuación, tener lista una mochila de emergencia y elaborar un plan familiar de respuesta.

Asimismo, recomendó seguir únicamente la información oficial emitida por entidades técnico-científicas como la Dirección de Hidrografía y Navegación y los Centros de Operaciones de Emergencia (COE).

El INDECI informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con autoridades locales y regionales para atender cualquier situación que pudiera generarse en el litoral peruano.