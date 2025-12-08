Perú mantiene monitoreo constante del mar luego de fuerte terremoto que activó alerta en Japón. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la informó que ha incrementado la vigilancia en las costas nacionales tras el este sábado y que llevó a la activación de una en varias zonas del país asiático.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento sísmico ocurrió a las 09:15:11 hora peruana (14:15:11 UTC) y tuvo su epicentro a 73 kilómetros al este-noreste de Misawa, con una profundidad de 53.06 kilómetros.

En un comunicado oficial, la institución detalló: “Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que se intensifica la vigilancia. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento”.

Sismo de 7.6 en Japón activa alerta de tsunami y Perú incrementa vigilancia en todo su litoral. (Foto: Andina)
Activación de alerta de tsunami en Japón

De acuerdo con la agencia EFE, el terremoto alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa en la ciudad de Hachinohe, y el nivel 6 inferior en Oirase y Hashikami. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami de hasta 3 metros para las costas de Aomori, Iwate y la zona sur de Hokkaido, y una alerta de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima.

Además, se comunicó una alerta menor por posibles variaciones del nivel del mar en toda la costa del Pacífico japonés.

Marina de Guerra refuerza vigilancia tras sismo de 7.6 en Japón y alerta de tsunami en el Pacífico. (Foto: Andina)
Recomendaciones de INDECI para el litoral peruano

El recordó que una alerta de tsunami implica la posibilidad de un evento, mientras que una alarma indica su inminencia. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a identificar rutas de evacuación, tener lista una mochila de emergencia y elaborar un plan familiar de respuesta.

Asimismo, recomendó seguir únicamente la información oficial emitida por entidades técnico-científicas como la Dirección de Hidrografía y Navegación y los Centros de Operaciones de Emergencia (COE).

El INDECI informó que, a través del , coordina con autoridades locales y regionales para atender cualquier situación que pudiera generarse en el litoral peruano.

