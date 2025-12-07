Áncash: reportan incendio forestal activo por más de 48 horas en el cerro Mallqui.

Un incendio forestal mantiene en emergencia al centro poblado de Mallqui, en la provincia de Aija (Áncash), donde las llamas continúan activas desde hace más de 48 horas.

Según informó RPP, el fuego comenzó la tarde del viernes 5 de diciembre en uno de los cerros de la zona y aún no ha sido controlado.

Óscar Orellano Mallqui, vecino del lugar, declaró al medio: “Prácticamente ya ha ardido el cerro más de 48 horas y no hay ningún tipo de ayuda ni ninguna autoridad que se está pronunciando al respecto. Esto es bastante preocupante, puesto que está afectando las extensiones de flora y fauna, poniendo en peligro ya prácticamente la vida de los pobladores del centro poblado de Mallqui”.

De acuerdo con el citado medio, la emergencia se registra en el sector de Quílloc y el incendio ya se ha extendido hacia áreas próximas al centro poblado, afectando la vegetación y la fauna silvestre.

El ciudadano también advirtió que los pobladores y sus viviendas están en riesgo, por lo que pidió que los bomberos y las autoridades regionales acudan cuanto antes para controlar el siniestro.