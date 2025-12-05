Un incendio en un karaoke bar del jirón Lima, ubicado en la ciudad de Huancané, provincia puneña del mismo nombre, dejó 10 personas fallecidas y tres heridas de gravedad. Las víctimas, ocho hombres y dos mujeres, aún no han sido identificadas oficialmente, según informaron las autoridades.

Los heridos, identificados como José Javier Huanca Coila, Juan Gabriel Chambi Rodríguez y Rony Ronal Ari Huanca, fueron evacuados de emergencia al hospital Lucio Aldazábal Pauca de Huancané, donde permanecen con pronóstico reservado. El centro médico activó su protocolo de emergencia y brinda soporte psicológico a los familiares afectados.

Las primeras investigaciones indican que la explosión de un balón de gas habría originado el incendio registrado la tarde del jueves 4 de diciembre. El fuego destruyó casi por completo el local, donde un grupo de jóvenes estudiantes del pedagógico celebraba un cumpleaños. Testigos señalaron que las llamas se propagaron en cuestión de segundos, generando pánico entre los presentes.

Huancané en emergencia tras incendio mortal en karaoke sin medidas de seguridad. (Foto: Andina)

La falta de una compañía de bomberos en Huancané obligó a que vecinos y transeúntes intentaran controlar el siniestro con baldes de agua y extintores. El humo amenazó con extenderse a viviendas cercanas, mientras se esperaba la llegada de los bomberos desde Juliaca.

Inicialmente se informó de seis víctimas mortales, pero horas después las autoridades confirmaron que la cifra había ascendido a diez. Los cuerpos, encontrados completamente carbonizados, fueron trasladados a la morgue local para su identificación. El Ministerio Público y la Policía Especializada realizaron las diligencias correspondientes durante varias horas.

El alcalde de Huancané, Valerio Tapi Tapia, admitió que la demora en el apoyo de los bomberos agravó la emergencia debido a la ausencia de una compañía en la ciudad. Añadió que se evaluarán medidas para mejorar la respuesta ante emergencias.

Las autoridades advirtieron que el local siniestrado no contaba con medidas de seguridad adecuadas, como extintores operativos ni salidas de emergencia visibles. Este hecho vuelve a encender el debate sobre la fiscalización de establecimientos públicos en la región.

Explosión en karaoke de Huancané provoca tragedia. (Foto: Andina)

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y posibles responsabilidades. En las próximas horas se espera información oficial sobre la identificación de las víctimas y las acciones legales correspondientes.

La municipalidad anunció apoyo a las familias afectadas y el refuerzo de inspecciones a locales de entretenimiento. Vecinos piden mayor supervisión para evitar tragedias similares. Las autoridades recordaron que cualquier irregularidad en establecimientos puede ser reportada a las líneas de emergencia de la comuna o la comisaría local.