En el distrito de Mala, se llevó a cabo la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional. En el evento participaron la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, y el alcalde de la jurisdicción Julio Espichán.

La ministra llamó a la ciudadanía a no guardar silencio frente a situaciones de riesgo. “Ante cualquier hecho de violencia, denuncien. Pueden hacer uso de la Línea 100, un servicio gratuito y confidencial que está disponible para ayudar las 24 horas”, dijo.

Por su parte, la autoridad edil aseguró que Mala está comprometida con la lucha contra la violencia hacia la mujer. "Desde hace un año contamos con una ordenanza municipal por el respeto y contra la violencia hacia las mujeres. Para dar testimonio de lucha no bastan las promesas, sino los hechos”, señaló.

En la ceremonia también estuvieron presente la viceministra de la Mujer, Ana María Rodríguez Yáñez, la regidora de Mala, Zorayda Gonzales Díaz, y el capitán PNP Guillén Retamoso Álex, en representación de la Comisaría de Mala.