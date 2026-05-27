La desaparición de Zoila Carolina Castillo Chanduco, de 29 años, y de su hijo de seis años en la provincia de Tocache, región San Martín, ha generado profunda conmoción luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de un menor con características similares al niño reportado como desaparecido.

El caso, inicialmente tratado como una desaparición, pasó a ser investigado como un presunto crimen. La Agencia Andina informó que, según las investigaciones preliminares, la joven madre viajó desde Lima hacia Tarapoto el pasado 16 de mayo junto a su hijo para reunirse con Alexis Alcántara, hombre con quien mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente dos meses.

De acuerdo con la versión de sus familiares, el sujeto le habría propuesto iniciar una nueva vida en la selva peruana y posteriormente le indicó trasladarse hacia Tocache.

Las cámaras de seguridad registraron a Zoila y al menor durante parte del recorrido. Posteriormente, ambos fueron vistos acompañados de un hombre en Tocache antes de dirigirse hacia Uchiza. Las autoridades señalaron que el ingreso de madre e hijo a esa ciudad quedó registrado el 16 de mayo alrededor de las 7:56 de la mañana.

Rondas convocaron a una jornada de búsqueda de joven madre.

Días después, efectivos policiales, ronderos y pobladores participaron en labores de búsqueda en sectores cercanos a Uchiza, donde finalmente fue hallado el cuerpo de un menor en estado de descomposición en la zona de Saraí Bajo Camote. La identificación oficial aún se encuentra en proceso mediante pruebas forenses y huellas dactilares. Mientras tanto, el paradero de Zoila Carolina Castillo continúa siendo desconocido.

Alexis Alcántara fue detenido en Lima.

En paralelo, familiares de la joven denunciaron que, tras difundirse la desaparición, otras mujeres afirmaron haber sido contactadas anteriormente por Alexis Alcántara mediante redes sociales bajo ofrecimientos similares. Algunas versiones recogidas por el entorno de la víctima mencionan presuntas promesas de bienestar económico y viajes hacia ciudades de la selva, lo que ha despertado sospechas sobre un posible vínculo con redes de trata de personas.

En medio de las investigaciones, agentes policiales capturaron en el distrito limeño de Jesús María a Alexis Alcántara Tellería, quien cuenta con una orden de detención preliminar por el presunto homicidio del menor E.R.C. El intervenido también es considerado una pieza clave en las diligencias relacionadas con la desaparición de Zoila Carolina Castillo Chanduco.