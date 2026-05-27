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Zoila Carolina Castillo continúa desaparecida, mientras que su pareja fue intervenida como principal sospechoso del crimen contra menor. Foto: Composición GEC
Zoila Carolina Castillo continúa desaparecida, mientras que su pareja fue intervenida como principal sospechoso del crimen contra menor. Foto: Composición GEC
Por Redacción EC

La desaparición de Zoila Carolina Castillo Chanduco, de 29 años, y de su hijo de seis años en la provincia de Tocache, región San Martín, ha generado profunda conmoción luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de un menor con características similares al niño reportado como desaparecido.

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