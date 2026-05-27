El Poder Judicial ordenó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra la ciudadana peruana Nadeska Widausky Gallo, quien es requerida por la justicia de Bélgica por presuntos delitos vinculados a trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenazas.

La medida fue dictada por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, luego de la captura de la exbailarina en el distrito limeño de Jesús María. La intervención fue realizada por agentes de la Policía Nacional en coordinación con Interpol, tras la emisión de una notificación roja solicitada por las autoridades belgas.

El Poder Judicial realizó la audiencia virtual este miércoles 27 de mayo a las 11:00 de la mañana. Foto: captura / Justicia TV

Durante la audiencia virtual encabezada por el juez Adolfo Farfán Calderón, la modelo pidió afrontar el proceso de extradición desde Lima y negó integrar una organización criminal. Además, sostuvo que su traslado a Europa afectaría a su entorno familiar, debido a que su madre de 63 años y su hijo de siete dependen económicamente de ella.

“¿Si ha habido alguna prueba o, como se dice, que yo estaba en una red grande con más personas solicitando personas de aquí de Perú, por qué Bélgica no me retuvo? ¿Por qué me devolvió a Perú?”, manifestó durante la sesión judicial.

#LoÚltimo. 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima impuso nueve meses de detención preventiva con fines de extradición a la ciudadana Nadeska Widausky Gallo, solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica.



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Por su parte, su abogado, Julio Gago, afirmó que las acusaciones carecen de sustento y señaló que el caso habría sido promovido por Jefferson Rubiños Olaya, un familiar que —según indicó— mantendría una deuda económica con su patrocinada.

Nadeska Widausky vuelve a ser el centro de atención tras ser detenida por un presunto vínculo con redes de trata de personas y otros cargos ilícitos. (Foto: GEC)

Las autoridades peruanas precisaron que la investigación principal se desarrolla en Bélgica y que el requerimiento internacional fue remitido pocos días antes de la detención de Widausky Gallo en Lima.

El proceso permitirá evaluar la documentación y los elementos enviados por la justicia belga, así como las actuaciones realizadas tras la captura de la ciudadana peruana, mientras continúa el trámite de extradición solicitado por el país europeo.