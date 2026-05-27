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La detención de Nadeska Widausky fue realizada por agentes de la PNP en coordinación con Interpol | Foto: Instagram (Captura)
La detención de Nadeska Widausky fue realizada por agentes de la PNP en coordinación con Interpol | Foto: Instagram (Captura)
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El Poder Judicial ordenó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra la ciudadana peruana Nadeska Widausky Gallo, quien es requerida por la justicia de Bélgica por presuntos delitos vinculados a trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenazas.

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