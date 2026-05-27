Este miércoles 27 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral hacia distintas regiones del país por vías aérea y terrestre, con miras a la segunda vuelta programada al 7 de junio, donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputarán la Presidencia.

La supervisión de la carga estuvo encabezada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quienes verificaron el proceso en presencia de observadores internacionales.

Imágenes del traslado y despliegue del material electoral de la ONPE hacia el interior del país, en la recta final previa a la segunda vuelta. El contexto menciona también problemas previos en Lima y en el extranjero, y la expectativa de corregir errores del proceso anterior.

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Entre los supervisores extranjeros participó Alexander Gray, miembro de la misión de observadores de la Unión Europea desplegada en el país. Los contenedores, distribuidos el consorcio AFE, contienen ánforas, cédulas de votación, actas electorales y la documentación necesaria para esta jornada.

Por vía aérea, el material se transporta desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia las provincias amazónicas de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata.

En tanto, vía terrestre, las unidades se dirigen hacia las oficinas descentralizadas ubicadas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

El operativo se desarrolla luego de los problemas registrados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando diversas mesas no pudieron instalarse a tiempo debido a retrasos en la entrega del material.

Roberto Burneo, presidente del JNE, inicia las elecciones 2026 con un simbólico toque de campana. En un momento histórico, reafirma la protección del voto y el compromiso con la democracia.

Bernardo Pachas: Locales de votación estarán abiertos desde las 6 a. m.

Frente a este antecedente, las autoridades electorales aseguraron que se han adoptado medidas preventivas para garantizar que el material llegue oportunamente a todos los locales de votación del país, desde las 6 a.m.

“El plan es abrir los locales de votación a las 6:00 de la mañana. A esa hora ingresarán los miembros de mesa, los electores, los personeros, la prensa y todo el personal acreditado del JNE”, dijo a la prensa.

Para luego pedir a los colegios que les entreguen sus instalaciones el mismo viernes 5 de junio, pues permitirá “acantonar a las Fuerzas Armadas y, segundo, a la Policía Nacional, para poder iniciar” el proceso electoral.

En esa línea, con respecto al paro agrario reportado en varios departamentos del país, Pachas solicitó que el Gobierno central solucione el conflicto, pues “representa un riesgo para el traslado” de materiales electorales.

Por otro lado, el presidente del JNE sostuvo que equipos de fiscalizadores no solo estarán presentes durante el despliegue, sino que permanecerán de manera permanente junto a los otros 25 000 que destinarán.

“Ellos no solo estarán el día de la votación, sino desde días antes para el cierre de los hitos electorales, tales como el cierre de campaña, la verificación de los más de 10,000 locales de votación a nivel nacional y la confirmación del arribo del material”, precisó.

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