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El consorcio AFE, empresa que ganó la licitación para el transporte en esta segunda vuelta, está a cargo de la distribución del material | Foto: ONPE Facebook (Captura)
El consorcio AFE, empresa que ganó la licitación para el transporte en esta segunda vuelta, está a cargo de la distribución del material | Foto: ONPE Facebook (Captura)
Por Redacción EC

Este miércoles 27 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral hacia distintas regiones del país por vías aérea y terrestre, con miras a la segunda vuelta programada al 7 de junio, donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputarán la Presidencia.

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