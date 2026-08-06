El congresista Víctor Eduardo Piñán Maman de la bancada Obras presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 8 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, con el fin de impedir que alcaldes salientes de su gestión puedan postular como regidores en su misma provincia o distrito. La iniciativa apunta a reforzar la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución.

El texto plantea incorporar un nuevo literal dentro del artículo 8 referido a los impedimentos para postular, estableciendo que los alcaldes provinciales o distritales que no pueden reelegirse tampoco podrán integrar, en ninguna posición, listas de candidatos al concejo municipal de su misma circunscripción.

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Además, el PL enfatiza evitar interpretaciones extensivas o vacíos normativos que permitan la continuidad funcional de la autoridad edil bajo una figura distinta, lo que en la práctica podría desnaturalizar el principio de alternancia en el poder.

Impedimento sin excepción de organización política

La medida presenta como aspecto principal que el impedimento se aplicará, independientemente de la organización política. Es decir, alcanzará tanto a postulaciones por el mismo partido como por alianzas electorales o agrupaciones distintas.

La iniciativa establece que la eventual ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano y sería aplicable a procesos electorales convocados con posterioridad.

El caso más reciente es el de Luis Rubio, excandidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, quien presentó su renuncia a la contienda a un día de que venciera el plazo para la admisión de listas (5 de agosto). En su lista figuraba como primer regidor el líder del partido, Rafael López Aliaga.

Para algunos especialistas, este tipo de configuraciones electorales constituye un mecanismo que permitiría una forma de reelección encubierta.