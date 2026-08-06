Congreso de la República. Foto: El Comercio
Congreso de la República. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

El congresista Víctor Eduardo Piñán Maman de la bancada Obras presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 8 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, con el fin de impedir que alcaldes salientes de su gestión puedan postular como regidores en su misma provincia o distrito. La iniciativa apunta a reforzar la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.