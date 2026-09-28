Colectivero es asesinado por extorsionadores en Los Olivos. un conductor de una minivan falleció luego de que su vehículo fuera incendiado
Colectivero es asesinado por extorsionadores en Los Olivos. un conductor de una minivan falleció luego de que su vehículo fuera incendiado
Por Redacción EC

Un colectivero fue asesinado dentro de su vehículo, que luego fue incendiado, en la zona de la Primera de Pro, en Los Olivos. La víctima, identificada como Pedro Vega, habría sido atacada mientras dormía en la unidad. Según sus compañeros, tres sujetos llegaron al lugar, rompieron las lunas del vehículo y perpetraron el crimen.

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