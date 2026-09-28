Un colectivero fue asesinado dentro de su vehículo, que luego fue incendiado, en la zona de la Primera de Pro, en Los Olivos. La víctima, identificada como Pedro Vega, habría sido atacada mientras dormía en la unidad. Según sus compañeros, tres sujetos llegaron al lugar, rompieron las lunas del vehículo y perpetraron el crimen.

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Los transportistas señalaron que desde inicios de año vienen recibiendo amenazas de presuntos extorsionadores que les exigirían pagos semanales a cambio de dejarlos trabajar.

Un conductor de una minivan falleció luego de que su vehículo fuera incendiado. (Foto: GEC)

Según testigos, los tres sujetos llegaron a bordo de una camioneta 4x4 y utilizaron piedras para romper las lunas del vehículo. Tras atacar al conductor, los presuntos asesinos incendiaron la unidad en la que se encontraba la víctima.

Además, los compañeros de Vega indicaron que antes del ataque un sujeto que se movilizaba en una motocicleta se detuvo en la zona y realizó una llamada telefónica. Según su relato, poco después apareció la camioneta en la que llegaron los atacantes.

Los transportistas denunciaron que desde inicios del 2026 son víctimas de extorsión por parte de una banda que se identificaría como “Los Mexicanos”. De acuerdo con sus declaraciones a RPP, los delincuentes les exigen un pago de S/40 semanales, coordinado mediante un único grupo de WhatsApp y depositado a través de un solo código QR.

Los conductores señalaron que las amenazas se habían intensificado durante las últimas semanas. Hace aproximadamente dos meses, los presuntos extorsionadores les habrían advertido que, si no cumplían con el pago semanal, uno de ellos sería asesinado.

Tres sujetos habrían rociaron combustible sobre la minivan y luego le prendieron fuego. (Foto: GEC)

Asimismo, los transportistas afirmaron que pocos minutos después del crimen recibieron en su grupo de WhatsApp un video del atentado.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

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