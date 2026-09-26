Turistas heridos fueron rescatados por agentes de la PNP y la Marina de Guerra. Foto: composición GEC
Turistas heridos fueron rescatados por agentes de la PNP y la Marina de Guerra. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Una turista francesa y un joven peruano de 21 años fueron rescatados luego de sufrir un accidente mientras practicaban parapente en las inmediaciones del mirador La Catedral, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, en la provincia de Pisco, Ica.

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