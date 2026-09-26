Una turista francesa y un joven peruano de 21 años fueron rescatados luego de sufrir un accidente mientras practicaban parapente en las inmediaciones del mirador La Catedral, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, en la provincia de Pisco, Ica.

El incidente ocurrió la noche del 24 de septiembre, cuando ambos parapentistas terminaron en un islote rocoso de la bahía de Paracas y quedaron aislados mientras la marea comenzaba a subir.

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De acuerdo con la información proporcionada sobre la emergencia, la alerta fue comunicada a la Comisaría de Paracas, cuyos agentes iniciaron la búsqueda mar adentro. Después de aproximadamente diez minutos, los rescatistas lograron localizar a las víctimas gracias a las luces de sus teléfonos celulares, que utilizaron para pedir auxilio.

En Punta Arquillo descansan lobos marinos sobre rocas oscuras, en un espacio restringido al público desde hace casi dos décadas. Foto: RNP.

Rescate se realizó en medio de la marea ascendente

Debido a las características rocosas del islote y al incremento de la marea, los rescatistas no pudieron desembarcar directamente desde la embarcación. Ante esta dificultad, personal de la Marina de Guerra del Perú y efectivos policiales realizaron una maniobra especial para llegar hasta los afectados.

Los rescatistas tuvieron que avanzar más de 200 metros a nado, apoyados con una boya, hasta alcanzar el lugar donde se encontraban los parapentistas.

Una vez en el islote, el personal de emergencia brindó los primeros auxilios y estabilizó a los afectados, quienes presentaban heridas y dificultades para movilizarse.

Víctimas fueron evacuadas a hospital de Pisco

Las personas rescatadas fueron identificadas como Julie Truyen France, de nacionalidad francesa, y Víctor Andrés Barrera García, un joven peruano de 21 años.

Debido a sus lesiones, ambos fueron colocados en camillas para iniciar la evacuación hacia tierra firme. En uno de los casos, el traslado se realizó durante aproximadamente cinco kilómetros por una zona con pendiente, antes de llegar al punto donde podía continuar la evacuación.

Finalmente, los dos parapentistas fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibieron atención médica.

Hospital San Juan de Dios de Pisco

La Reserva Nacional de Paracas comprende una extensa zona marina y terrestre y cuenta entre sus atractivos con el circuito que incluye Playa Supay y la formación rocosa de La Catedral. El Sernanp recomienda a los visitantes respetar las rutas establecidas y seguir las indicaciones del personal de vigilancia durante su permanencia en el área natural protegida.