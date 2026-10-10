Cinco personas fallecieron la madrugada de este sábado tras el violento choque frontal de dos vehículos en el kilómetro 352 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de Pampas de Ocucaje, región Ica. El fatal impacto entre la camioneta y el automóvil station wagon cuyos ocupantes perecieron de forma instantánea ocurrió a las 4:30 a.m.

La colisión involucró a una camioneta SUV de color azul oscuro con placa de rodaje ACH-538 y a un automóvil modelo station wagon blanco con matrícula Y1O-501. La unidad de menor tamaño partió durante las primeras horas del día desde la ciudad de Ica con destino hacia Abancay.

Las primeras pesquisas de la Policía de Carreteras señalan que el chofer de la camioneta cruzó hacia el carril contrario antes del violento impacto. Asimismo, la densa neblina matinal habitual en las Pampas de Ocucaje redujo la visibilidad de la ruta y complicó las maniobras de los conductores.

Los cinco ocupantes del vehículo blanco quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la carrocería debido a la magnitud de la colisión. Familiares de las víctimas acudieron al tramo del accidente.

El conductor de la camioneta presentó diversas lesiones y golpes leves tras el violento impacto sobre la vía nacional. Actualmente el chofer de la camioneta permanece bajo custodia policial en la comisaría del distrito de Santiago para las diligencias de ley y los peritajes de rigor correspondientes.

Peritos de criminalística y delegados del Ministerio Público acudieron a la zona para realizar las investigaciones técnicas y ordenar el levantamiento de los cadáveres. Por su parte, agentes policiales restablecieron el tránsito vehicular de modo paulatino tras mantener interrumpida la circulación durante hora y media.