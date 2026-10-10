El choque frontal dejó cinco muertos en la Panamericana Sur, en Ica. (Foto: Andina)
El choque frontal dejó cinco muertos en la Panamericana Sur, en Ica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Cinco personas fallecieron la madrugada de este sábado tras el violento choque frontal de dos vehículos en el kilómetro 352 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de Pampas de Ocucaje, región Ica. El fatal impacto entre la camioneta y el automóvil station wagon cuyos ocupantes perecieron de forma instantánea ocurrió a las 4:30 a.m.

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