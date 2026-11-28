Un accidente vehicular registrado en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Cusco, en el Cercado de Lima, dejó como saldo cuatro personas heridas. El incidente ocurrió en medio de las operaciones del Plan Navidad Segura 2026.

Tras reportarse la emergencia, y por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se activaron los protocolos de respuesta rápida. Personal municipal de prevención y rescate acudió al lugar para trabajar de manera articulada con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Policía y serenos de Lima acudieron al lugar dell accidente. Foto: MML

Los brigadistas brindaron los primeros auxilios en la vía pública y lograron estabilizar a los cuatro afectados. Posteriormente, los heridos fueron evacuados en ambulancias hacia distintos centros de salud cercanos para recibir atención médica especializada.

Para evitar la congestión vehicular y facilitar el trabajo de los equipos de socorro, la comuna limeña dispuso personal de apoyo y contingencia en la zona.

#CercadoDeLima | Tras el accidente en Av. Abancay con Jr. Cusco que dejó cuatro heridos, activamos los protocolos de respuesta de emergencia en el marco del #PlanNavidadSegura 2026. Por disposición del alcalde @Renzo_Reggiardo se desplegó personal de manera inmediata. Nuestros equipos de @GRDMML, Rescate de Seguridad Ciudadana y los @cgbvpoficial estabilizaron a los afectados y coordinaron su traslado a centros de salud, mientras Serenazgo, personal de @GMU_Lima, @ATU_GobPeru y la @PoliciaPeru aseguraban la zona. ⚠️Tu seguridad es nuestra prioridad. Respeta las señales y conduce con prudencia. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 28, 2026

Plan Navidad Segura

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó el Plan Navidad Segura 2026, que contempla el despliegue de más de 1200 trabajadores municipales y un sistema de vigilancia permanente para reforzar la seguridad y prevenir emergencias en los principales conglomerados comerciales de la capital durante la campaña navideña.

Accidente ocurrió en avenida Abancay, cruce con el jirón Cusco. Foto: MML

El operativo contará con el monitoreo las 24 horas desde el Centro de Control y Operaciones C2, así como con la participación de las áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Gestión del Riesgo de Desastres y Servicios a la Ciudad. También se desarrollarán acciones coordinadas con la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos.

Como parte de las medidas, la Municipalidad de Lima instalará 15 cámaras con inteligencia artificial en los accesos de Mesa Redonda y el Mercado Central, con el objetivo de controlar el aforo e identificar posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, desplegará 15 drones, cuatro de ellos del tipo Cometa, que permitirán elaborar mapas de calor para detectar aglomeraciones y utilizar sensores térmicos para emitir alertas ante posibles incendios.

A estos equipos se sumarán 200 cámaras corporales (bodycams), destinadas al personal de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES). Estos dispositivos permitirán registrar las intervenciones de los equipos operativos y fortalecer la transparencia durante las labores de fiscalización y recuperación de espacios públicos.

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