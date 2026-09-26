Inspectores realizan vigilancia y control larvario en viviendas de diversas zonas de San Juan de Miraflores. Foto: Minsa
Inspectores realizan vigilancia y control larvario en viviendas de diversas zonas de San Juan de Miraflores. Foto: Minsa
Por Redacción EC

Alrededor de 80 inspectores de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur iniciaron este viernes 25 de setiembre visitas domiciliarias en distintos sectores de San Juan de Miraflores, como parte de las acciones de vigilancia y control para prevenir la proliferación del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

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