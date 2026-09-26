Alrededor de 80 inspectores de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur iniciaron este viernes 25 de setiembre visitas domiciliarias en distintos sectores de San Juan de Miraflores, como parte de las acciones de vigilancia y control para prevenir la proliferación del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las brigadas recorrerán las viviendas en horarios diferenciados para identificar espacios y recipientes donde pueda acumularse agua y convertirse en potenciales criaderos de larvas. La intervención forma parte de las medidas de prevención frente al dengue ante el escenario climático previsto para los próximos meses.

Revisarán recipientes y aplicarán larvicida

Durante las visitas, los inspectores ingresarán a las viviendas previa autorización de los propietarios para revisar baldes, tanques, macetas, depósitos y otros objetos que puedan almacenar agua.

Cuando corresponda, el personal de salud aplicará larvicidas en los recipientes que lo requieran y brindará orientación a las familias sobre las medidas que deben adoptar para impedir la reproducción del mosquito.

La vigilancia y el control de criaderos constituyen medidas utilizadas por las autoridades sanitarias para reducir la presencia del Aedes aegypti.

Inspectores realizan vigilancia y control larvario en viviendas de diversas zonas de San Juan de Miraflores. Foto: Minsa

La DIRIS Lima Sur pidió a los vecinos recibir a los inspectores, verificar su identificación y autorizar el ingreso a sus viviendas para facilitar la inspección. La entidad destacó que la participación de las familias resulta necesaria para detectar y eliminar posibles criaderos dentro de los domicilios.

¿Cuándo visitarán cada zona de San Juan de Miraflores?

Las jornadas de inspección iniciaron el 25 de septiembre y las siguientes visitas se desarrollarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

28 de setiembre: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Zona D, Zona E, urbanizaciones María Auxiliadora, Amauta y Magisterial Amauta.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Zona D, Zona E, urbanizaciones María Auxiliadora, Amauta y Magisterial Amauta. 29 de setiembre: de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., urbanización Entel, FONAVI, Luis Felipe de las Casas, A. H. La Floresta, A. H. Los Forestales y Umamarca.

de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., urbanización Entel, FONAVI, Luis Felipe de las Casas, A. H. La Floresta, A. H. Los Forestales y Umamarca. 30 de setiembre: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Umamarca, Villa Santa Rosa de Lima, Cooperativa de Viviendas América y A. H. El Inti.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Umamarca, Villa Santa Rosa de Lima, Cooperativa de Viviendas América y A. H. El Inti. 1 de octubre: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Asociación de Vivienda Mariano Santos, Cooperativa de Viviendas Familias Unidas Alipio Ponce, A. H. Las Duna y A. H. Las Flores de Villa.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Asociación de Vivienda Mariano Santos, Cooperativa de Viviendas Familias Unidas Alipio Ponce, A. H. Las Duna y A. H. Las Flores de Villa. 2 de octubre: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Asociación de Vivienda Los Laureles, A. H. Los Portales del Sur y A. H. José María Arguedas.

Incremento de casos y muertes por dengue

De enero a septiembre del 2026, el Ministerio de Salud reporta que se registran 59543 casos de dengue , lo que significa un incremento del 89% de registros, en comparación al 2025.

Además, el Centro de Control de Enfermedades indica que se registran 70 muertes en este 2026, mientras que en el 2025 fueron 51, lo cual significa un incremento del 37%.

Casos de dengue se han incrementado en más del 80% en comparación al 2025. / MINSA

La DIRIS Lima Sur recordó que la prevención también debe realizarse dentro de las viviendas. Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar cualquier acumulación de agua, mantener los recipientes correctamente tapados y desechar objetos en desuso que puedan almacenar agua.

Estas acciones buscan evitar que el mosquito encuentre las condiciones necesarias para reproducirse y contribuir a reducir el riesgo de transmisión del dengue en la población.