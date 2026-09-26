Arnoldo Mallma denuncia amenaza antes de debate: dejaron cabeza de perro y fotografías frente a su casa. (Foto: Captura / América Noticias)
Arnoldo Mallma denuncia amenaza antes de debate: dejaron cabeza de perro y fotografías frente a su casa. (Foto: Captura / América Noticias)
Por

El candidato de Alianza para el Progreso (APP) al Gobierno Regional de Junín, Arnoldo Mallma, denunció haber recibido un paquete con restos de un perro, fotografías y una carta con amenazas de muerte en el exterior de su vivienda, ubicada en el sector de San Carlos, en Huancayo. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 25 de setiembre, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: