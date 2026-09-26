El candidato de Alianza para el Progreso (APP) al Gobierno Regional de Junín, Arnoldo Mallma, denunció haber recibido un paquete con restos de un perro, fotografías y una carta con amenazas de muerte en el exterior de su vivienda, ubicada en el sector de San Carlos, en Huancayo. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 25 de setiembre, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el candidato, el paquete fue encontrado cuando se preparaba para participar en un debate electoral. Debido a que inicialmente se sospechó que podía tratarse de un artefacto explosivo, se solicitó la intervención de la unidad especializada de la Policía Nacional para descartar esa posibilidad. Posteriormente se confirmó que contenía restos de un perro, fotografías y un mensaje intimidatorio.

Mallma señaló que dentro del paquete también había fotografías de integrantes de su agrupación política y personas de su entorno. El candidato manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y de los miembros de su equipo de campaña.

“Es una bajeza, es ya algo alarmante. Es imposible vivir así” , declaró Mallma al referirse al contenido del paquete. También lamentó que un animal haya sido utilizado para transmitir el mensaje intimidatorio.

Candidato de APP en Junín recibe paquete con cabeza de perro y carta con amenazas de muerte. (Foto: Captura / América Noticias)

El postulante indicó que las viviendas y establecimientos ubicados en los alrededores cuentan con cámaras de seguridad y expresó su expectativa de que las imágenes permitan determinar cómo fue dejado el paquete e identificar a los responsables.

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar quiénes estarían detrás de la amenaza.

Tras lo ocurrido, Mallma hizo un llamado a sus contendores y pidió que la campaña electoral se desarrolle dentro de un marco democrático. También señaló que reforzará las medidas de seguridad de su equipo durante los últimos días de la campaña.

Caso de Susy Aponte

El hecho se produjo días después del asesinato de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. La también periodista fue atacada a balazos el sábado 19 de setiembre mientras realizaba una actividad proselitista en un mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas.

La Policía Nacional confirmó la detención de un presunto autor del ataque y el decomiso de un arma de fuego. La Fiscalía, por su parte, inició diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

El asesinato de Aponte ocurrió en el marco de las actividades de campaña para las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. El caso es investigado por las autoridades mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

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