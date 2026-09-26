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Resumen

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Arriba (de izquierda a derecha): Guillermo Cornelio Chino Mori (Alianza para el Progreso), Ferry Torres Huaman (Juntos por el Perú) y Alvaro Renato Calderón Segura (Fe en el Perú). Abajo (de izquierda a derecha): Tedy Vasquez Cardenas (Perú Moderno), Elmer Caceres Llica (Alianza para el Progreso) y Juan del Carmen Vasquez Cruzado (Partido Frente de la Esperanza 2021).
Arriba (de izquierda a derecha): Guillermo Cornelio Chino Mori (Alianza para el Progreso), Ferry Torres Huaman (Juntos por el Perú) y Alvaro Renato Calderón Segura (Fe en el Perú). Abajo (de izquierda a derecha): Tedy Vasquez Cardenas (Perú Moderno), Elmer Caceres Llica (Alianza para el Progreso) y Juan del Carmen Vasquez Cruzado (Partido Frente de la Esperanza 2021).
Por Sebastián Ramírez Mendoza

A pocos días de la contienda electoral, El Comercio obtuvo el registro de las sentencias penales de los candidatos a gobernadores regionales. Según información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 329 postulantes, 49 registran al menos una sentencia penal y, en conjunto, acumulan 98 sentencias.

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