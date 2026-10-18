La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó nuevos lineamientos para regular la gestión y el manejo de cadáveres y restos humanos durante emergencias y desastres, con el objetivo de articular la intervención de las instituciones responsables y asegurar un tratamiento adecuado y respetuoso.
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