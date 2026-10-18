La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó nuevos lineamientos para regular la gestión y el manejo de cadáveres y restos humanos durante emergencias y desastres, con el objetivo de articular la intervención de las instituciones responsables y asegurar un tratamiento adecuado y respetuoso.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N.° 005-2026-PCM/SGRD. El documento incorpora disposiciones destinadas a orientar la respuesta de las entidades competentes ante este tipo de situaciones.

Normas legales El Peruano.

La propuesta normativa fue elaborada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que sustentó su aprobación mediante informes técnicos y legales. Los lineamientos se enmarcan en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y en los instrumentos de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias.

La resolución también se articula con el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, que contempla el manejo de cadáveres y restos humanos como parte de las acciones de respuesta en materia de salud ante desastres.

Con la aprobación de la norma, la PCM dispuso la publicación de la resolución y de los lineamientos anexos en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, así como en las sedes digitales de la propia PCM y del Indeci, en la misma fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.