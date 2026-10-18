La propuesta normativa fue elaborada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
La propuesta normativa fue elaborada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó nuevos lineamientos para regular la gestión y el manejo de cadáveres y restos humanos durante emergencias y desastres, con el objetivo de articular la intervención de las instituciones responsables y asegurar un tratamiento adecuado y respetuoso.

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