Luego del sismo de magnitud 6.7 registrado la noche de este viernes 20 de noviembre en la región Junín, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento oficial para informar sobre las acciones de respuesta y evaluación que ejecuta el Poder Ejecutivo en las zonas donde se percibió el movimiento telúrico.

De acuerdo con el escrito difundido por el Ejecutivo, hasta el momento no se cuenta con un balance confirmado de afectaciones personales, aunque los equipos técnicos continúan recopilando datos en campo.

Comunicado Presidencia del Consejo de Ministros Foto: PCM

Monitoreo permanente de daños

La PCM detalló que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mantiene un monitoreo permanente de la situación y viene evaluando los reportes preliminares sobre posibles daños materiales en distintas localidades.

Asimismo, precisó que mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se continúan articulando esfuerzos con las autoridades regionales y locales con el objetivo de verificar los reportes recibidos y determinar las medidas de atención que correspondan en cada jurisdicción.

Coordinación ministerial

Además, se precisó que los ministros de Estado sostienen comunicación constante con el Indeci para conocer la evolución del evento sísmico, coordinar las acciones necesarias y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Finalmente, el Gobierno exhortó a la población a mantener la calma, informarse exclusivamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Defensa Civil. La PCM aseguró que continuará reportando oportunamente conforme se actualicen y validen los informes oficiales.

Recomendaciones de Indeci ante posibles réplicas

Ante la ocurrencia de este evento de gran magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía:

Mantener la calma y evitar el pánico.

Tener lista y a la mano la mochila de emergencia.

Ubicar y desplazarse hacia las zonas seguras internas y externas previamente establecidas ante posibles réplicas.

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