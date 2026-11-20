Promediando las 10:30 de la noche, el avión que trasladaba al delincuente Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, sindicado como cabecilla de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría”, aterrizó en la sede de la Dirección de Aviación Policial en el Callao.

El criminal, sobre quien pesa una cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado en el 2022, había sido entregado a la PNP durante la tarde en el Centro Binacional de Atención en Frontera, en Tumbes.

Jolín Bazán había sido detenido por la policía ecuatoriana durante un operativo conjunto realizado en un resort de Tonsupa, en la provincia de Esmeraldas.

El criminal sobre quien pesaba una recompensa de 300 mil soles ofrecida por el Ministerio del Interior fue presentado en una conferencia de prensa en la que participaron el primer ministro Luis Galarreta, junto a los titulares del Interior y Defensa, Cesar Astudillo y Rafael Belaúnde, respectivamente.

Posteriormente, el delincuente fue conducido a una tanqueta que los trasladó a una dependencia policial donde seguirá los procesos de registro correspondientes.

El titular del Interior reiteró que la captura de “Jolín” fue producto de un trabajo coordinado entre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía Nacional del Perú, Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Policía ecuatoriana.

El premier Galarreta destacó la captura del segundo cabecilla de las grandes bandas que aterrorizaban al norte del país en los últimos tres meses. Mientras el ministro Belaúnde expresó su deseo de que “Jolín” sea internado en la Base Naval del Callao, donde también purga su condena Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, líder de la banda Los Pulpos.