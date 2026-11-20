El fuerte sismo de magnitud 6,7 registrado la noche de este viernes 20 de noviembre en Junín ocasionó daños preliminares en viviendas, caída de rocas en diversas carreteras y cortes del servicio eléctrico en localidades de Junín, Pasco y Huánuco, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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El jefe del Indeci, Luis Vásquez, precisó que se reportó la caída de una pared de una vivienda en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo. También se identificaron afectaciones en inmuebles de Chanchamayo, Tarma y Pasco, así como daños en el hospital de Pichanaki.

En cuanto a las vías de comunicación, el funcionario informó sobre la caída de rocas en la Carretera Central, a la altura de Santa Cruz de Cocachacra, en la provincia limeña de Huarochirí. Asimismo, indicó que el tránsito permanece bloqueado en un tramo del distrito de Tomay Kichwa, provincia de Ambo, región Huánuco, debido al desprendimiento de piedras.

Por su parte, la concesionaria Deviandes confirmó la caída de rocas en la Carretera Central, en el tramo Lima-La Oroya. La empresa informó que sus equipos se encuentran en la zona afectada realizando trabajos para despejar la vía y restablecer el tránsito.

El jefe del Indeci también detalló que se registraron interrupciones del servicio eléctrico en varias localidades de la provincia de Oxapampa, en la región Pasco.

Sismo fue percibido en varias regiones

A través de un comunicado, el Indeci informó que el movimiento telúrico fue percibido con fuerte intensidad en diversos distritos de las provincias de Huancayo, Jauja, Satipo y Tarma, en Junín. Debido al temblor, varios vecinos salieron de sus viviendas y permanecieron en las calles en busca de lugares seguros.

El sismo también fue sentido con fuerza en las regiones de Pasco y Huánuco, mientras que en distintas jurisdicciones de Lima se percibió de manera moderada.

Finalmente, el Indeci indicó que las autoridades locales y las instituciones de primera respuesta continúan con el monitoreo de las zonas vulnerables para identificar posibles daños y atender las emergencias.