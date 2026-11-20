Tras el fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado a las 19:09 horas de este viernes 20 de noviembre en Junín, vecinos de distintos puntos de Lima Metropolitana reportaron el desprendimiento y caída de piedras en zonas altas de los distritos de Independencia y Chaclacayo.

En el distrito limeño de Independencia, vecinos del sector de Payet reportaron la caída de piedras directamente sobre el techo de una vivienda.

Según la alerta ciudadana de una vecina a RPP, el inmueble afectado se encuentra ubicado en el pasaje 4, a la altura del último paradero de las combis de la línea F3.

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Monitoreo

Tras conocerse la emergencia, autoridades locales y equipos de primera respuesta iniciaron el monitoreo permanente del incidente en la zona para evaluar posibles daños en la estructura del predio y prevenir nuevos deslizamientos.

¿Qué debe contener la Mochila para Emergencias (Primeras 24 horas)?

El contenido de la mochila debe ser básico y liviano para permitir un fácil transporte:

Alimentos y agua: Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas.

Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas. Higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas.

Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas. Salud y primeros auxilios: Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas.

Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas. Equipos y comunicación: Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero.

Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero. Dinero y llaves: Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo.

Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo. Abrigo: Mantas o cobijas ligeras pero abrigadoras.

Ante esta situación, las oficinas de gestión del riesgo de desastres exhortan a los vecinos que habitan en zonas de pendiente a mantenerse alejados de los bordes de los cerros y reportar cualquier grieta o deslizamiento ante posibles réplicas.

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