Tras el fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado a las 19:09 horas de este viernes 20 de noviembre en Junín, vecinos de distintos puntos de Lima Metropolitana reportaron el desprendimiento y caída de piedras en zonas altas de los distritos de Independencia y Chaclacayo.
Tras el fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado a las 19:09 horas de este viernes 20 de noviembre en Junín, vecinos de distintos puntos de Lima Metropolitana reportaron el desprendimiento y caída de piedras en zonas altas de los distritos de Independencia y Chaclacayo.
En el distrito limeño de Independencia, vecinos del sector de Payet reportaron la caída de piedras directamente sobre el techo de una vivienda.
Según la alerta ciudadana de una vecina a RPP, el inmueble afectado se encuentra ubicado en el pasaje 4, a la altura del último paradero de las combis de la línea F3.
Monitoreo
Tras conocerse la emergencia, autoridades locales y equipos de primera respuesta iniciaron el monitoreo permanente del incidente en la zona para evaluar posibles daños en la estructura del predio y prevenir nuevos deslizamientos.
¿Qué debe contener la Mochila para Emergencias (Primeras 24 horas)?
El contenido de la mochila debe ser básico y liviano para permitir un fácil transporte:
- Alimentos y agua: Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas.
- Higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas.
- Salud y primeros auxilios: Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas.
- Equipos y comunicación: Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero.
- Dinero y llaves: Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo.
- Abrigo: Mantas o cobijas ligeras pero abrigadoras.
Ante esta situación, las oficinas de gestión del riesgo de desastres exhortan a los vecinos que habitan en zonas de pendiente a mantenerse alejados de los bordes de los cerros y reportar cualquier grieta o deslizamiento ante posibles réplicas.
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