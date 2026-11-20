Un sismo de magnitud 6,7 se registró la noche de este viernes 20 de noviembre en la región Junín, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a 129 kilómetros de profundidad y tuvo como referencia una ubicación a 30 kilómetros al noroeste de Junín. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado información sobre posibles daños.

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En declaraciones a Latina Noticias, Hernando Tavera, jefe del IGP, indicó que la institución se encuentra recopilando información para determinar si el movimiento telúrico ocasionó afectaciones en la zona.

“ Estamos tratando de conseguir información sobre posibles daños que se han presentado, pero aún no tenemos información. Estamos recolectando información y vamos a ir informando en paralelo”, señaló.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0818, el temblor se produjo a las 7:09:19 p.m. de este viernes 20 de noviembre. El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre, y alcanzó una intensidad de V en Junín.

IGP explica diferencia con los sismos registrados en julio

Tavera también explicó las diferencias entre este movimiento telúrico y los sismos registrados en julio en la región. Precisó que uno de los principales factores es la profundidad a la que se originan los eventos sísmicos.

Según detalló, el sismo de julio ocurrió a una profundidad de aproximadamente 9 kilómetros y cerca de las zonas urbanas de Chupaca, lo que provocó daños estructurales y el colapso de viviendas construidas con adobe.

En cambio, el movimiento registrado este viernes tuvo una profundidad de 129 kilómetros. Aunque alcanzó una magnitud mayor, el sacudimiento del suelo fue menos intenso debido a la distancia entre el punto de origen del sismo y la superficie.

“En este caso, el factor profundidad ha sido importante para atenuar un poco el nivel de sacudimiento que podía haberse producido” , explicó el jefe del IGP.

La institución continuará recopilando información sobre las posibles consecuencias del movimiento telúrico y comunicará los resultados de su evaluación.