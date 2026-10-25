La Policía Nacional (PNP) logró desmantelar la organización criminal denominada Los Intocables del Centro, que mantenía en zozobra a la población de Huancayo, en Junín, y detuvo de manera preliminar a 13 personas, entre ellas un efectivo del orden.

Se trata del suboficial PNP Luis Vilcahuamán, quien laboraba en el Escuadrón de Emergencia de la institución y que al momento de su arresto se encontraba de vacaciones.

De este total, la Policía capturó a 11 presuntos miembros de la organización. Otro de ellos ya se encuentra internado en el penal de Huamancaca y otro está como no habido, pero con mandato de requisitoria.

El jefe de la División de Investigación Criminal de Junín, coronel PNP Ángel Leo Mendoza, informó que los delincuentes captaban a sus víctimas bajo la fachada de damas de compañía en discotecas, bares y fiestas costumbristas.

Luego las dopaban con somníferos para despojarlas de sus celulares de alta gama y vaciarle sus cuentas bancarias mediante transferencias de dinero.

La Policía también logró incautar 316 mil 752 soles. (Foto: Difusión)

Posteriormente los agraviados eran abandonados en lugares desolados por falsos taxistas, mientras que los equipos telefónicos terminaban en el mercado negro de la zona conocida como Andaluz, donde eran comercializados.

Respecto al rol que cumplía el suboficial detenido, la autoridad policial precisó en conferencia de prensa que este es investigado por el delito de receptación y sus presuntos vínculos con miembro de la organización.

La Policía también logró incautar 888 equipos telefónicos, S/316.752, seis vehículos, la réplica de un arma de fuego, municiones, chips y equipos de cómputo, entre otros.

Detenciones y allanamientos

Los otros detenidos son Luis López, Yuli Bernaola, Jhon Quispe, José Aquino, Rubén Bravo, María Herrera, Raúl Sánchez, Susana Luis, Luis Díaz y Pol Rosales. La policía y la fiscalía los investigan por los presuntos delitos de robo y hurto agravados, receptación agravada y delitos informáticos.

Los equipos telefónicos terminaban en el mercado negro de la zona conocida como Andaluz, donde eran comercializados. (Foto: Difusión)

En la operación realizada en simultáneo en Junín, Lima y Pasco se allanaron 32 inmuebles, una celda penitenciaria y seis puestos de venta en el pasaje Andaluz.

Esta es la tercera incursión de los agentes de la Divincri en la referida zona.