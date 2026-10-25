La Policía capturó a 11 presuntos miembros de la organización. Otro de ellos ya se encuentra internado en el penal de Huamancaca y otro está como no habido. (Foto: Difusión)
La Policía capturó a 11 presuntos miembros de la organización. Otro de ellos ya se encuentra internado en el penal de Huamancaca y otro está como no habido. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Policía Nacional (PNP) logró desmantelar la organización criminal denominada Los Intocables del Centro, que mantenía en zozobra a la población de Huancayo, en Junín, y detuvo de manera preliminar a 13 personas, entre ellas un efectivo del orden.

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