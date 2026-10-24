Fuertes vientos acompañados del levantamiento de polvo y arena afectaron este sábado a la población de Pisco, en la región Ica, y redujeron la visibilidad en las carreteras, según reportaron transportistas. Ante esta situación, Defensa Civil pidió a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para evitar accidentes.

La oficina de Defensa Civil en Pisco recomendó a la población alejarse de zonas con paneles o paredes que puedan caer debido a los vientos, asegurar los techos de sus viviendas, utilizar mascarillas y permanecer en lugares seguros.

Previamente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había informado que durante el fin de semana se registrarían vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, superiores a los 34 km/h en la costa centro y por encima de los 28 km/h en la costa sur.

Trabajos de limpieza en la Panamericana Sur

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, informó que realiza trabajos de limpieza en el sector Tanaka, en Arequipa, entre los kilómetros 579 y 582,5 de la carretera PE-1S, debido a la acumulación de arena en la calzada ocasionada por los fuertes vientos.

Según el comunicado, el personal trabaja en la zona para mantener la vía transitable, facilitar la circulación vehicular y apoyar en el control del tránsito. Actualmente, el paso por ese tramo es restringido.

Ante esta situación, el MTC recomendó a los conductores respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona y transitar con precaución.