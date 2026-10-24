Fuertes vientos acompañados del levantamiento de polvo y arena afectaron este sábado a la población de Pisco, en la región Ica, y redujeron la visibilidad en las carreteras, según reportaron transportistas. Ante esta situación, Defensa Civil pidió a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para evitar accidentes.
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