El clima en Lima vuelve a mostrar su característica variabilidad en los primeros días del invierno, por lo que muchas personas buscan conocer si predominarán las horas de sol o el cielo permanecerá cubierto. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico actualizado con las condiciones que se esperan para la capital.

Pronóstico de clima del Senamhi:

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Este tendrá un temperatura máxima de 27°C y mínima de 21°C, el día iniciará con el cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde con brillo solar y llovizna hacia la madrugada.

El pronóstico para Lima Oeste indica una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 23°C. Se prevé un cielo cubierto en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado hacia el mediodía , brillo solar por la tarde , llovizna hacia la madrugada.

¿QUÉ DIJO EL SENAMHI SOBRE LAS TEMPERATURAS EN OCTUBRE 2026?

En medio de la llegada del Fenómeno El Niño, prevista para las próximas semanas, el clima en algunas zonas viene presentando altas temperaturas poco habituales durante el inicio de la primavera. Así, en entrevista para Andina Noticias, el subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el ingeniero Yury Escajadillo, pronosticó que durante octubre de 2026 el clima continuará presentando valores similares a los del verano, con temperaturas de entre 27 °C y 29 °C en algunos distritos de Lima e intensificándose en diciembre.

Asimismo, el especialista del Senamhi advirtió que se esperan que las temperaturas se intensifiquen entre el mediodía y las 3 de la tarde, por lo que recomendó adoptar medidas de protección frente a los rayos UV. Eso no es todo, señaló que octubre registrará algunas lloviznas en la capital, aunque estará marcado por temperaturas cálidas. “No estamos viviendo temperaturas propias de una estación de primavera, sino de verano. Hará calor en octubre, más aún si tenemos días despejados desde muy temprano. Si el mar está caliente por el Niño Costero, nosotros también sentimos temperaturas cálidas”, indicó Escajadillo.