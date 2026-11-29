Las temperaturas diurnas podrían alcanzar los 37 °C en localidades de la costa norte del Perú entre este domingo 29 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre , según el aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El organismo advirtió que durante esos cuatro días continuará el incremento de las temperaturas en la costa y la sierra. En el litoral, el fenómeno tendrá una intensidad de moderada a extrema, mientras que en las zonas altoandinas será de moderada a fuerte intensidad.

🌡️📣#Aviso #Minam #Senamhi | Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. ⚠️ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento . 📲 https://t.co/mVJ2SknrGO https://t.co/NOjK6fPQz8 — Senamhi (@Senamhiperu) November 28, 2026

¿Qué temperaturas se esperan en las regiones?

Para este domingo 29 de noviembre, el pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 26 °C y 37 °C en la costa norte. En la costa centro se esperan valores de 25 °C a 33 °C, mientras que en la costa sur los registros oscilarán entre 24 °C y 34 °C.

En la sierra norte, las temperaturas máximas estarán entre 22 °C y 32 °C. En la sierra centro se prevén valores de 15 °C a 31 °C y en la sierra sur, de 14 °C a 31 °C.

🌧️ #Radar #Senamhi #Minam | ¡ATENCIÓN, TUMBES, PIURA Y LAMBAYEQUE! 🌧️⚡ Se prevé que las lluvias de ligera a fuerte intensidad continúen durante las próximas horas, acompañadas de descargas eléctricas. https://t.co/WsKPUGnXuT — Senamhi (@Senamhiperu) November 29, 2026

Las condiciones se mantendrán el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, con máximas de hasta 37 °C en la costa norte, 33 °C en la costa centro y 34 °C en la costa sur.

Para el miércoles 2 de diciembre, último día del aviso, se pronostican nuevamente temperaturas de hasta 37 °C en el norte del litoral. En la sierra, las máximas fluctuarán entre 20 °C y 30 °C en la zona norte, de 15 °C a 31 °C en la zona centro y de 14 °C a 31 °C en la zona sur.

Radiación UV y ráfagas de viento

El Senamhi también alertó que la escasa nubosidad prevista alrededor del mediodía favorecerá una mayor incidencia de radiación solar y, por consiguiente, un incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

A ello se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. Además, no se descarta la presencia de lluvias dispersas en algunos sectores de la costa norte.

Ante estas condiciones, la entidad recomendó evitar la exposición prolongada al sol, especialmente cerca del mediodía, utilizar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y bloqueador solar. También recordó la importancia de mantenerse hidratado.